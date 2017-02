Las pinturas del Prado ya se pueden acariciar con los dedos

nnn La Pinacoteca municipal ofrece desde ayer y hasta el 14 de mayo, la posibilidad de conocer algunas de las grandes obras del Museo del Prado desde una nueva perspectiva: acariciarlas con las puntas de los dedos y abrir así un nuevo camino de integración a las personas con problemas visuales. Las obras se han reproducido en relieve y pueden ser tocadas por los visitantes. Con motivo de la celebración de esta exposición, se ha realizado también una reproducción de una de las obras más emblemáticas del Museo Municipal de Vigo “Quiñones de León”: Santa Cecilia, atribuida a Carlo Dolci.

En el acto inaugural estuvieron el alcalde, Abel Caballero, la coordinadora general técnica del Prado, un representante de la Once y de la Fundación Axa, que patrocina esta muestra, el concejal de Cultura, Cayetano Rodríguez y el nuevo comisario de la Policía Nacional, Manuel Teijeiro, además de un nutrido grupo de artistas vigueses.

Esta exposición es un proyecto itinerante que se puso en marcha hace dos años con el objetivo de "sacar el Prado del Prado y que se pudieran disfrutar de sus obras emblemáticas en otras ciudades", explicó el representante de la Fundación Axa, que colabora desde hace 17 años como mecenas con la pinacoteca más importantes de España, integrando además el Patronato de la misma.

Por su parte, José Antonio Fernández, manifestó en nombre de la ONCE la satisfacción por poder romper el tabú "se ve pero no se toca. Es emocionante saber que damos otro paso en la lucha por la accesibilidad", señaló además que "las barreras no son sólo físicas y están instaladas en los espacios mentales".

El alcalde hizo hincapié en su intervención es que este tipo de iniciativas integradoras "es la que queremos en espacios como este", resaltando que "no puede haber barreras que impidan que parte de los ciudadanos no tengan acceso a lo que pueden hacer los demás".

La exposición inaugurada ayer "Hoy toca el Prado" presenta reproducciones en relieve, con volúmenes de hasta nueve milímetros, de obras como "Son el Noli me tangere", de Correggio, "La Gioconda", del taller de Leonardo da Vinci, "La fragua de Vulcano", de Velázquez, "El caballero de la mano en el pecho", del Greco, el "Bodegón con alcachofas,flores y recipientes de vidrio, de Van der Hamen", y "El quitasol", de Goya.

También ayer tuvo lugar en la Casa da Cultura Galega la conferencia inaugural, a cargo del comisario de la muestra, Fernando Pérez Suescun, que explicó la selección y objetivos. n