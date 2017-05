La pensadora británica Karen Armstrong, Premio Princesa de Ciencias Sociales

Armstrong (1944), quien ingresó en un convento católico en 1962 pero siete años más tarde decidió abandonar la vida religiosa para licenciarse en Literatura Contemporánea, ha recibido, entre otras distinciones, el Premio TED (EEUU, 2008), el Building Bridges de la Asociación de Científicos Sociales Musulmanes (Reino Unido, 2004) y el The Freedom of Worship de la Fundación Roosevelt y el Instituto Roosevelt (EEUU, 2008).



Este es el quinto de los ocho premios convocados por la Fundación Princesa de Asturias que se ha fallado en su XXXVII edición, después de concederse el de las Artes al artista sudafricano William Kentridge; el de Comunicación y Humanidades, al grupo de músicos y humoristas argentinos Les Luthiers; el de Cooperación Internacional, a la Hispanic Society of America, y el de Deportes, a selección masculina de rugby de Nueva Zelanda.