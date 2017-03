“Parte de mi éxito es por mi forma de hablar, no es algo que controle, es que caigo en gracia”

Miguel Noguera (Las Palmas, 1979) es un humorista, dibujante y escritor que llega este sábado al auditorio municipal con “Ultrashow”. Colaborador en medios de comunicación, propone un espectáculo singular, del que habló para Atlántico.

Presentó “Utrashow” como un compendio de anotaciones y dibujos diarios. ¿Carece de guión ?

El sentido de diario se refiere a que es un corpus de anotaciones con las que elaboro el contenido. Es un guión fijo que voy actualizando. A diferencia del cómico habitual, aquí los hechos no tienen que ser graciosos. Son imágenes mentales y propuestas que presento al espectador en bruto, sin más conexión que formar parte de mis vivencias. La comicidad radica en mi forma de contarlo.

¿Pero hay lugar para la improvisación?

Sobre todo al principio, donde improviso una canción, que después comento. A lo largo del show también puedo divagar, pero todo sobre una base ya fijada.

¿Qué importancia le da al gesto?

Si he tenido cierto éxito, en parte es por mi forma de hablar, de presentarme en el escenario, siendo yo mismo, convirtiéndome en el personaje. No es algo que controle, es que caigo en gracia. Se ha ido fortaleciendo con la experiencia, pero es algo natural, que no preparo.

Para cada show sube un video a su página de Facebook, ¿Es un mensaje directo?

Va dirigido a un público potencial. En este tipo de promoción funciona mejor el vídeo que la imagen.