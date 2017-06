“no sé si es bueno o malo que sabina desconozca que le hacemos tributo”

Esta noche ofrecen un concierto en El Ensanche donde el dúo se convertirá en banda con la incorporación de Diego Valero, Pachi Cruz, Pablo Garrido y Nuria Lluch, tal y como anunció Lorenzo Boo, guitarrista y uno de sus miembros fundadores junto a David Resúa.

¿Por qué deciden ampliar ahora la agrupación?

Pensamos que es un buen momento porque notamos que a la gente le gusta el tributo a Sabina. Hasta ahora estuvimos haciendo bolos en salas pequeñas y necesitamos más músicos para ir a aforos de mayor capacidad, por lo que incorporamos un bajista, un batería, un saxo y una cantante que haga esas voz femenina presente en Sabina.

¿Al convertirse en banda también aumentan las posibilidades del repertorio?

No necesariamente. Es cierto que hay temas más rockeros que se tocan mejor en grupo, pero en general no presentan mayor dificultad para tocar en dúo. Gran parte de nuestro repertorio actual lo forma canciones de su último disco.

¿Sabe Sabina que hacen tributo a su música?

Él, no, pero su guitarrista habitual, sí. Tenemos un amigo común y nos vemos a veces. Lo cierto es que no sé si es bueno o malo que Sabina lo desconozca, no tengo ni idea de cómo reaccionaría si se enterase. No lo conocemos personalmente y es curioso, porque en todos los conciertos siempre se acerca alguien a decirnos que coincidieron con él o que fueron a su casa. Debe tener una vida social muy activa

¿Por qué Sabina y no otro cantante?

David es un auténtico fanático de Sabina. Un día subió a cantar con nosotros al escenario y tiene un registro de voz tan parecido, un timbre tan similar, que al momento le pedí el teléfono.n