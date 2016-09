“No se aprende un idioma solo en clase, debe estar presente en nuestras vidas”

La mayoría de los alumnos tienen entre 20 y 40 años, pero también hay escolares desde 14 años y hasta un alumno de 90 años el curso pasado.

¿Cómo afronta el cargo?

Con mucha ilusión y mucha responsabilidad porque la anterior directora dejó el listón muy alto. Espero estar a la altura de este desafío y poder prestar un buen servicio a mis compañeros y a toda la comunidad educativa.

¿Cuáles son sus proyectos más inmediatos?

Lo principal es continuar la labor del equipo anterior, pero como proyectos más inmediatos está diversificar la oferta de actividades que tiene la escuela. Tenemos una oferta educativa basada fundamentalmente en las clases presenciales, pero se puede aprender idiomas de muchas maneras, no solo en una clase tradicional. Lo mejor es hacer cosas con ellos.

¿Qué actividades serían?

De todo: actividad literaria, teatral, musical (tenemos un grupo en la escuela), excursiones, talleres de debate...Hay mucha posibilidades, cualquier cosa que se pueda hacer en lenguas extranjeras.

En el curso 2013-14 superaron los 9.000 alumnos, su cifra más alta, pero luego bajó hasta los casi 8.000 del año pasado. ¿A qué se debe el descenso?

La matrícula es muy sensible a las fluctuaciones del mercado laboral. Mucha gente viene cuando se queda en paro y necesita mejorar su currículum. Si se reduce el desempleo, aunque la situación siga siendo grave, lo notamos. Cuando encuentran trabajo ya no tienen horario para seguir en la escuela. Sin embargo, nuestros alumnos normalmente tienen la escuela como segunda, tercera o cuarta actividad: es gente que trabaja o estudia, tiene obligaciones familiares y viene a clase de idioma.

¿Es muy difícil gestionar una escuela con varias secciones? ¿Cuál es la mayor?

Es una de las complejidades que tiene la escuela. A nosotros nos gustaría que a medio o largo plazo alguna de las secciones se independizase, pero no depende de nosotros y no hay nada previsto. La mayor es Coia con 873 alumnos.

¿Cómo está funcionando la matrícula por internet?

Muy bien. En el futuro nos gustaría virtualizar la matrícula todo lo posible. De momento el alumnado aún tiene que venir a entregar la documentación después de formalizar la matrícula on line.

¿Y los cursos on line (That's English)?

Funcionan bien, es una oferta estupenda para mucho alumnado. Lo ideal es que hubiera oferta para más idiomas, no solo en inglés, como en otras comunidades.

¿Qué ventajas tiene estudiar en la escuela oficial de idiomas frente a otras opciones?

La primera es que se trata de enseñanza oficial reconocida en España y en Europa. Otra ventaja es el precio: pagan una media de cien euros al año por la matrícula y por cuatro horas y media semanales. Hay alumnos extranjeros que nos preguntan si es el precio al mes, no se lo creen, y es así porque es enseñanza pública, para que toda la población tenga acceso a una enseñanza de calidad. Un tercer punto importante es la calidad de la enseñanza que damos: el profesorado tiene formación universitaria, con experiencia en la enseñanza de idiomas, y en muchos casos es profesorado nativo o con largas estancias en el extranjero.

¿En España vemos poco cine en versión original?

No es solo eso, en España hay poca presencia pública de las lenguas extranjeras. Yo le digo a mis alumnos que tienen que vivir en el idioma que quieren aprender y esto es algo que nos falla en España. Aquí oímos música en inglés sin entender la letra. Deberíamos oír música, ver la televisión en lenguas extranjeras (no solo en ingles), la radio o podcast, leer libros y periódicos en distintas lenguas.

¿Recomienda aprender más de un idioma?

En otros países es así y debería ser lo normal que cualquier persona hable dos lenguas extranjeras además de sus lenguas maternas, que aquí son el gallego y castellano. Además deberían saber inglés, que se ha convertido en la lengua franca de nuestro mundo, y otra lengua más con capacidad para comunicarse oralmente y por escrito en ella. Sería lo ideal.

¿Es cierto que si aprendes un idioma es más fácil aprender un segundo y un tercero?

Es completamente cierto. Lo normal para un ser humano no es hablar un único idioma como pensamos en Europa. La mayoría de la población del mundo (pensemos en Asia o América Latina) habla desde niño dos o tres idiomas, lo normal es ser bilingüe o multilingüe. Estudiar idiomas abre tu mente y desarrolla tus capacidades de aprendizaje.

¿La gente se sigue apuntando a alemán para emigrar?

El alemán tuvo su pico en el curso 2012-13 y 2013-14, ahora ha vuelto a descender. Creo que hubo un poco de espejismo, la gente pensó que emigrar a Alemania era una gran oportunidad y muchos empezaron a estudiar con esa intención, luego se vio que no era tan fructífero. Bajó, pero el alemán sigue siendo el tercer idioma de la escuela (el inglés es el primero, con 5.000 de los 8.000 alumnos).

“Me gustaría que el catalán y el vasco estuvieran representados”

Este curso no se implantará ningún idioma nuevo en la escuela. Si le diesen la oportunidad, ¿cuál propondría?

Creo que todas las escuelas de idiomas deberían introducir la enseñanza de las otras lenguas cooficiales que hay en el Estado español, no porque lo diga yo, está en la normativa dar prioridad a estos idiomas. Pienso que el catalán y el vasco deberían tener presencia en la escuela. Además, hay lenguas europeas que no se enseñan, como las eslavas, es toda una familia lingüística que no está representada.

¿A un gallego le resulta más fácil estudiar portugués?

Es más fácil que otros idiomas por su proximidad léxica y morfosintáctica, pero no tanto como los gallegos suelen pensar. La principal dificultad es la fonética, el contacto real con la lengua portuguesa, que es lo que hace que habituemos el oído y aprendamos la fonética.

¿A qué se debe el tirón del japonés (está cerca del portugués en número de alumnos)?

Mucha gente lo estudia por un interés por la cultura japonesa.