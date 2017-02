Las mujeres, protagonistas de la entrega de los Premios Goya

n n n Una mujer, la productora Beatriz Bodegas, fue el sábado la última en subir al escenario de la gala de la 31 edición de la ceremonia de los Goya, para recoger el galardón a Mejor Película para "Tarde para la ira", de Raúl Arévalo. Otra mujer, Emma Suárez, subía dos veces para agradecer su Goya a Mejor Actriz de Reparto, por "La próxima Piel", y a Mejor Actriz Protagonista, por "Julieta". Sólo otro actor ha hecho lo mismo antes en la historia del cine español, y era otra mujer, Veronica Forqué. Además, una presidenta vuelve a presidir este año la Academia de Cine, Yvonne Blake y otra mujer, Ana Belén, recibía el Goya de Honor.

Sin embargo, fueron las carencias a las que se enfrentan las mujeres en el mundo del cine las que acapararon la atención en el discurso. Ni el IVA cultural ni el atuendo de los políticos pudo con las reclamaciones de actrices, directoras y productoras sobre la necesidad de mayor presencia y reconocimiento de papeles femeninos.

Ya en la alfombra roja, la actriz Cuca Escribano era la explícita luciendo un chal en el que se podía leer: "Más personajes femeninos".

En la ceremonia, el presentador Dani Rovira se subía a unos zapatos de salón rojo para decir lo que le salía "de los tacones" y unirse a las exigencias de las féminas del celuloide. "Hay que seguir potenciando el papel de la mujer, pero en todos los puestos de la sociedad".

Después, Ana Belén defendía durante su discurso el papel de las mujeres en el cine. "¿Por qué cuesta tanto trabajo que a las mujeres se nos reconozca como a los hombres, incluso en una profesión tan liberal como la nuestra?", se preguntó.

más papeles femeninos

Carmen Machi, Penélope Cruz, María León o Ruth Díaz concidían por su parte en reivindicar los papeles femeninos, mientras Candela Peña reclamaba más presencia femenina en el cine, mejores trabajos y mejores salarios para las actrices. "Ocupamos solo el 20%, cobramos menos... No está cambiando nada. Pero esta noche me voy a coser la boca, se lo he prometido a mi madre", aseguró en plenas declaraciones reivindicativas como en ella suele ser habitual.

Los Goya 2017 consagraban la noche del sábado "Tarde para la ira", el debut de Raúl Arévalo detrás de las cámaras, con cuatro premios, en una gala en la que brillaba José Antonio Bayona, con nueve estatuillas para "Un monstruo viene a verme", y Emma Suárez que, como mejor actriz protagonista y también de reparto, lograba el segundo doblete de la historia.

La mirada de Arévalo sobre la violencia y la marginalidad se alzó además con los Goyas al mejor actor de reparto, para Manolo Solo, y mejor guion original, para Arévalo y David Pulido. Mientras, Bayona se impuso en las categorías técnicas -mejor fotografía, maquillaje y peluquería, dirección de arte, dirección de producción, efectos especiales, mejor música original, sonido y montaje- con una película que también fue la favorita del público en 2016, con 4,5 millones de espectadores.

Emma Suárez, por su parte, se llevó los dos Goyas a los que estaba nominada, el de mejor actriz protagonista por "Julieta" y el de reparto por "La próxima piel".n