“A miña actividade vai ser igual de intensa despois da xubilación, non entrego o relevo”

Hoxe os seus compañeiros fanlle unha homenaxe, que segundo el mesmo asegurou, non será unha despedida, senon un ata logo. Medalla Castelao en 2004 e promotor dun tecido de agrupacións a prol do galego en tódolos ámbitos sociais, o seu primeiro obxectivo tras deixar o seu posto será seguir co seu traballo, tal e como sostivo onte en declaracións a este medio.



Despois de tantos anos de entrega, vai ser quen de descansar?

A miña actividade vai ser igual de intensa despois do día 5. Pecho un ciclo, pero non entrego o relevo a ninguén. Formo parte dunha constelación de asociacións que se complementan entre elas na normalización da lingua: O Couto Mixto, que favorece as relacións transfronteirizas, Álvaro das Casas que promove a etiquetaxe en galego; a Irmandade Xurídica, con máis de 200 profesionais do Dereito implicados; a asociación Agroalimentaria gandeira; a Irmandade da Sanidade Galega que procura a galeguización das súas áreas ou o Foro Peinador, que destaca a galeguidade na economía. Participei na constitución de moitas delas, rexidas por un equipo multidisciplinar e das que agora son un modesto colaborador.



Leva comprometido coa normalización da lingua dende os seus primeiros pasos. Cal cre que é o problema do galego?

O proceso de recuperación do galego resúmese de xeito moi doado: “os que poden non queren e os que queren non poden”. Sempre fuxín dos extremismos porque por moi difícil que sexa unha situación sempre se pode atopar unha saída. Un dos problemas da galeguización é que o protagonismo sempre o tiveron os literatos e eles non teñen capacidade para abrir pontes á sociedade. A literatura é fundamental, pero a lingua precisa moitos valedores. Hai que seducir á xente, atraer a neofalantes e recuperar tradicións perdidas.



Que logros tiveron nestes anos?

Descubrimos novos campos e fixemos novas actuacións. En 1979 comecei na administración público en Redondela, onde tiven que ir definindo a miña actuación no ámbito cultural e na dignificación da lingua. O primeiro grande logro foi a asamblea do 20 de maio de 1984, onde acudiron máis de cen alcaldes de Galicia e presentamos o primeiro documento para o uso do galego nas administracións locais. Naquela había dúas realidades no país, a franxa Atlántica, dirixidas por forzas progresistas e unha sociedade bilingüe, que aceptou a normalización; e o resto, galego falante gobernado por conservadores que ata entón só usaban o castelán. O segundo grande fito foi que Redondela se converteu no primeiro Concello en alfabetizar no galego aos funcionarios. Usamos moita pedagoxía para reconvertir a unha burocracia herdada do franquismo. No 82 fixemos a primeira campaña de dignificación do galego, editando 3.500 cartazas con trece galegos coñecidos que usaban a súa lingua, entre eles Fernando Rey; o porteiro do Real Madrid, Miguel Ángel; Fernando Romay, Amancio Prada, Luis Mariñas; a chica do Tempo, Pilar Sanjurjo ou monseñor Araujo que afirmou ‘Deus tamén fala galego’. Isto subíu a autoestima e moitos fixeron os trámites no Concello en galego. Amais, co axuda dun amigo, o maxistrado Claudio Movilla, redactouse a primeira sentenza en galego despois de 450 anos o que abríu a porta a moitas máis.



Que papel tivo na recuperación da lingua o ensino en galego?

Calquera plantexamento de construir un país pasa por levar o galego ás aulas, pero no resultou tan positivo como se esperaba. Os profesores de galego perderon a ocasión de contribuir o vertellamento de país porque non souberon cautivar aos alumnos. Metéronlle literatura e non lles falaron de que Galicia foi pioneira nas ciencias na República.n