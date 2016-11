Manuel Lourenzo, premiado co Cunqueiro de textos teatrais

n n n O autor Manuel Lourenzo resultou elixido gañador do XXIII Premio Álvaro Cunqueiro de textos teatrais coa súa obra "Suite Artabria". Así o anunciou onte o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que presidiu na Cidade da Cultura de Galicia o acto de comunicación e entrega dos premios de literatura dramática da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic).

Ademais de Manuel Lourenzo, que recibe o Álvaro Cunqueiro por segunda vez, a Axencia recoñeceu este ano o labor de Carlos Labraña, que gañou o IX Manuel María de literatura dramática infantil con "O valo".

Ademais, o XII Barriga Verde de textos para teatro de monicreques na modalidade de adultos foi para Roi Vidal, con "Marcha fúnebre para un monicreque", mentres que Inacio Vilariño se fixo co de infantil por "Os golfiños e ou xigante".

A DRAMATURXIA GALEGA

Román Rodríguez asegurou que co recoñecemento a estes escritores se "pon en valor toda a historia da dramaturxia galega actual e contemporánea", xa que a súa produción "abrangue practicamente as cinco últimas décadas da literatura" da Comunidade.

Así mesmo, o conselleiro incidiu tamén na importancia do xénero dramático como un dos puntais da cultura galega e nas "múltiples utilidades sociais que ofrece".

Para apoiar este xénero, Rodríguez avanzou unha nova liña de traballo conxunto que se abrirá entre o Centro Dramático Galego e a recentemente constituída asociación DramaturGA, que se materializará coa celebración dunhas xornadas conxuntas a principios de decembro.

Os nomes dos catro gañadores, decididos por maioría de votos, foron seleccionados entre un total de 72 textos recibidos, 38 para o Álvaro Cunqueiro, 11 para o Manuel María, 8 para a modalidade de adultos do Barriga Verde e 15 para a infantil. No caso de Roi Vidal Ponte, que non puido acudir, recolleu o galardón, no seu nome, Miguel Mosqueira Fociños.n