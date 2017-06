Un libro desnuda a Iván Ferreiro en 30 canciones

nnn La vida es para el músico vigués Iván Ferreiro “una subida y bajada constante, una cornisa desde la que nunca se pierde la perspectiva del suelo”. Así lo reflejan sus canciones, 30 de las cuales son revisadas profundamente en una obra que ensalza al autor de “Promesas que no valen nada”, “Turnedo” o “Años 80”.

“Merecía un libro después de 25 años haciendo temas porque no había ningún proyecto que lo reivindicara y para mí es un letrista espectacular, un intérprete con mucho carisma y un autor que ha dado muchas canciones apasionantes que son como universos”, explica la periodista Arancha Moreno sobre la génesis del ensayo.

Fue en marzo de 2016 cuando comenzó con él las conversaciones que derivaron en “Iván Ferreiro. 30 canciones para el tiempo y la distancia” (Efe Eme), obra extensa que parte “de lo que le toca la fibra” a una seguidora desde los tiempos de Los Piratas, pero elaborada con perspectiva periodística. “No podría haber escrito esta historia si no creyera en ella”, subraya Moreno, directora de la revista Efe Eme, que ha puesto en contexto cada tema con numerosos testimonios, como los de su hermano y coautor Amaro Ferreiro, productores como Suso Saiz, su excompañero Fon Román y colegas como Leiva, Xoel López, Eva Amaral o Enrique Bunbury.

Fue en 2004 cuando conoció por primera vez a Ferreiro durante una entrevista, solo unos días después de anunciarse la disolución de su banda. Se topó entonces, dice, con un músico “crítico y desencantado con toda su historia”. Tras años de encuentros y confianzas ganadas, Moreno cuenta con su ayuda para poner en contexto 30 canciones que ella ha escogido con libertad, “al principio con un criterio muy emocional y personal”, dejándose llevar por los grandes clásicos.

Después, añade, descubrió las historias detrás de algunos temas, relatos que mostraban una cara demasiado “interesante” como para dejarlos pasar, como “Promesas que no valen nada”, que se ganó el privilegio de abrir el repaso, o “Fahrenheit 451”, que habla “del odio”, igual “solo una parte de su historia, pero completa el personaje”, puntualiza.

“Sus canciones son el motor de su vida y de su música”, señala la periodista, que descubrió por ejemplo la relación de “amor-odio” que durante muchos años estableció con “Años 80”, un tema facturado en 15 minutos casi como una venganza contra su discográfica, cuando esta les exigió un “hit”, y que terminó convirtiéndose precisamente en el gran éxito de Los Piratas.

Amante de la composición como un proceso natural, tardó años en apreciar aquella canción, solo después de escucharla en la voz de compañeros como Eva Amaral o Quique González.

De los años iniciales quedan afirmaciones como las de Juan Luis Giménez, productor de sus primeros álbumes, en las que afirma que “el estilo `indie` se creó con Los Piratas", en parte por la libertad creativa que les daba pensar que cada disco sería el último, "que no les escuchaba nadie”.

“Hay muchos músicos que ahora los citan como referentes, pero entonces eran ‘rara avis’. A uno de sus conciertos solo acudió una persona. Quizás se anticiparon un poco a un movimiento del que habrían sido abanderados si hubiese surgido antes”, opina Moreno.El balance final de cortes a examen se escora claramente de su segunda etapa artística, la que comenzó en 2005 con “Canciones para el tiempo y la distancia”, cuando Ferreiro “por fin se dio cuenta de que podía hacer esto toda la vida, de que podía empujar una canción a solas y de que la gente respondía”.

“Me parecía interesante elegir canciones de su banda, pero lo que quería era hablar del pasado que me ayudase a entender al músico en solitario, porque no es un libro sobre Los Piratas, sino sobre Iván Ferreiro”, precisa la autora sobre el compositor vigués, “una persona muy positiva que siempre busca la luz en la oscuridad”.n