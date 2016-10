El Kerouac acogerá recitales en ocho idiomas

nnn Vigo, transformada en una ciudad poética. Ese es el objetivo de la nueva edición del festival Kerouac, que este año llega más internacional que nunca. En esta pretensión habrá acciones en la calle, este año con la novedad del Poemóvil, un coche con megáfono en el que los autores irán recitando versos. Se repetirá la experiencia del Poetry on Board, que ya se hizo el año pasado en la Ría y en el río Hudson, de Nueva York.

Con la implicación de más de cuarenta artistas, entre poetas y creadores plásticos, recitales en ocho idiomas diferentes y seis días de actividad, el revulsivo lírico vigués comienza hoy con la proyección de la película “On the road”, en los Multicines Norte. El film, dirigido por Walter Salles y estrenado en 2012, es la adaptación al cine del libro del mismo título del poeta maldito Kerouac, donde aborda el viaje que el poeta realizó en la década de 1940 por Estados Unidos junto a su amigo Neal Cassady. Este primer acto, programado para acercar más la figura del inspirador, se completó con la proyección del vídeo de la edición anterior del festival.

Mañana se celebrará el primer recital en gallego, catalán y árabe en la librería de El Corte Inglés, a las 19.30 horas.

El jueves, a las doce, tendrá lugar O Poetazo, con la suelta de globos con poemas en la Praza do Rei. Una hora más tarde, la Porta do Sol acogerá el homenaje a Carlos Oroza, con Antonio García Teijeiro, Daisy Villalobos y Marcos de la Fuente. A las 19 horas, el mercado de O Progreso será el escenario del taller internacional de traducción poética, coordinado por Yolanda Castaño. A las 21 acaba la jornada en La Fiesta de los Maniquíes con un jam session y micro abierto.

El viernes a partir de las 18.30 horas, la actividad se traslada al Marco con una mesa debate con Mónica Calveiro sobre la influencia de la generación Beat en la actualidad. Seguirán los recitales de María N. Soutelo (Vigo), Melhinda Hell Heaven (Madrid), Inherente Teatro (Vigo), Steve T. Licarni (Nueva York) y Electroplasma (Portugal). Por la noche, a partir de las 22 horas, el festival salta a La Fiesta de los Maniquíes con Cynthia Menéndez (Vigo), Antonio García Teijeiro (Vigo), Lupita Hard (Vigo), Sergio Escribano (Madrid), AsraaAzzam (Egipto), Mónica Calveiro (Barcelona) y Rubén de la Marina (Vigo). A las 4.30 horas será el momento del dj River Loves Disco.

El sábado, la poesía tomará la calle con un flashmob poético, a las 18 horas, que procurará formar un poema con personas. A continuación, Ibán Marciano analizará en el Marco la relación entre la poesía y la música. En el mismo auditorio, tomarán el micro Graciela Baquero Ruibal (Vigo), VA feat. Beehive (Vigo), Cravidade 0.0 (Vigo), Enredadas (Vigo) y Guille Galván, de Vetusta Morla (Madrid). Y a partir de las 22 horas, en La Fiesta, el Colectivo AlterEgo (Vigo), Melissa Jackson (Nueva York), Noelia Toledano (Pontevedra), Dyso (Ciudad Real), Sheila Blanco (Madrid) y Henry Clacowsky (Albacete). Finalizará el día con dj William Borroughs.

El último día, el domingo, comenzará con un vermut poético en el mercado de O Progreso con diez recitales a cargo de Francisco Castro, María Villar, Yago Guirado, David Sarrion, Alberto Vidal, Dyso, Nikhil Melnechuk, Malvares de Moscoso, Sheila Blanco y Marcos de la Fuente. La sesión estará amenizada por Verso Libre.

Las entradas son todas gratuitas, menos las del viernes, que tanto en el Marco como en La Fiesta de los Maniquíes, es de 5 euros.