El profesor de la Universidad neozelandesa de Auckland José Colmeiro, natural de Vigo, ha lanzado su `Peripheral visions / Global sounds: from Galicia to the World`, el primer libro sobre la cultura visual y musical de la Galicia contemporánea que se publica en inglés.



El autor analiza la explosión creativa gallega tras el proceso de transformación cultural y política del posfranquismo. Colmeiro explora también la definición cultural de Galicia en la era global actual y lo hace a través de distintos medios como el cine, el video, la animación, el rock o la música popular.



El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que ha sido el encargado de presentar la obra este lunes, ha considerado que esta publicación "sobre la cultura gallega reciente, redactada en inglés, en una editorial británica y en una universidad neozelandesa es una muestra del creciente interés internacional por la lengua y la cultura de Galicia".



La Rede de Centros de Estudos Galegos de Xunta de Galicia, presente en 35 universidades de América Latina, tendrá acceso a la publicación "por ser sus centros focos de la emisión continua de la cultura gallega", según ha apuntado el Gobierno gallego en un comunicado.



José Colmeiro es doctor en literaturas hispánicas. Ahora ocupa la cátedra `Príncipe de Asturias` en la universidad e Auckland de Nueva Zelanda. Ha sido profesor en las universidades norteamericanas de Darmouth College y Michigan State. Tiene 12 libros publicados, así como artículos académicos. Destaca entre sus obras recientes `Galeg@s sen fronteiras: Conversas sobre a cultura galega no século XXI`, de 2013.