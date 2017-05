A historia de Vigo en 50 páxinas

nnn A publicación de “Vigo: A man da xente” é unha homenaxe que dende esta cidade se lle fai a Carlos Casares, o autor do Día das Letras Galegas. Así, a editorial Galaxia e o Concello veñen de presentar a tirada de 9.000 exemplares recén saídos do prelo. “Neste ano tan especial queríamos que Vigo xogase un papel protagonista”. Así expricou Francisco Castro, a escolla deste texto case inédito (só fora publicado nunha edición limitada como agasallo da Universidade).

Repartirase de xeito gratuito entre os escolares vigueses da ESO. No escrito, 51 páxinas, Carlos Casares fai un rápido repaso por toda a historia de Vigo e os personaxes que por aquí pasaron. Así, falou de Hemingway e os “grandes dinosaurios deitados á beira mar”, tal e como denominou os montes que rodean á cidade. Tamén falou de Láncaster e Trastámara; de Drake ou de Jules Verne, pero tamén da xente de aquí: de Martín Sarmiento, do padre Feixoo ou de Biquet. Asemade lembrouse de episodios como a Reconquista, o desembarco Pirata ou a Batalla de Rande. “Da natureza (de Vigo) chéganos un arrecendo claro, da Histoira, en cambio, non se percibe dunha maneira tan clara nin tan nidia nin tan evidente”, escribe o autor.

A presentación da publicación fíxose onte na Alcaldía, onde Abel Caballero asegurou que “esta edición será a crónica dun éxito anunciado”. Así, o rexedor foi o encargado de escribir o prólogo. Baixo o título “A historia doce e salgada de Vigo”, afirma que Carlos Casares, “coa súa forma característica de observación, coa singular visión, catalogou doutra forma a historia de Vigo, da man da xente, a historia dunha cidades para os seus habitantes e con vocación de paz”.

Finalmente, Gustavo Garrido, secretario da Fundación Carlos Casares, agradeceu en nome da familia e da propia Fundación, o esforzo de divulgación da obra e da figura do autor.n