"Me gusta mucho tocar, salir al escenario y poder transmitir sensaciones al público"

Está considerado como uno de los mejores percusionistas de música contemporánea y electrónica de la actualidad y un innovador a la hora de interpretar una obra con su concepto de conciertos multisensoriales en los que el espectador disfruta de la música a través de varios sentidos. Roberto Oliveira (Salceda de Caselas, 1979) regresa a Vigo después de más de año y medio tocando con la Orquesta Nacional de Irlanda con una serie de conciertos en los que presenta sus últimas interpretaciones.



Regresa a Galicia después de más de un año tocando con la Orquesta Nacional de Irlanda, ¿cómo ha sido el regreso?.

El regreso a España no fue fácil, aunque reconozco que hacerlo por Barcelona suavizó un poco el aterrizaje. Aquí se trabaja diferente y sobre todo en lo que concierne a la parte burocrática y de gestión, se hace duro. Requiere un ejercicio severo para mentalizarte que el camino va a ser duro.



Define sus concierto como multisensoriales, ¿en qué se diferencia de uno convencional?

Es un espectáculo dinámico, con muchas variedades tímbricas y dando al espectador diversas fuentes de focalización: La parte auditiva, la visual, tanto del intérprete como la de las proyecciones, e incluso estados anímicos.



¿Cómo surge esa ruptura con el concierto tradicional?

No lo veo como una ruptura, lo veo como una evolución más del mundo de la música contemporánea y una evolución artística personal. Durante estos años, residiendo en Holanda, Irlanda y en todos los viajes en los que estuve involucrado en un crisol de proyectos de todos los colores y sabores, he tenido la gran suerte de empaparme de muchísimas fuentes.



¿Qué papel juega el arte visual en sus interpretaciones?

El arte visual tiene el mismo papel y la misma importancia que el de la parte sonora. El público elige en cada momento a quien le presta más atención. Matizar que incluso realizo arte visual, sin proyecciones en pantalla. Una obra que estoy tocando a menudo no lleva proyección en pantalla, pero si en el instrumento. Un bombo sinfónico en donde la partitura esta dibujada en el mismo parche que cuenta con iluminación.

La música contemporánea tiene fama de difícil ¿cree que se puede cambiar esta percepción?

Sí, claro que sí. Uno de los errores que hemos cometido está a la hora de programar. No se debería programar en un mismo concierto excesivo repertorio que pueda ser agresivo y difícil de digerir para un tipo de público no tan familiarizado con la música contemporánea, ha de ser seleccionado cuidadosamente.



¿Cómo ve el panorama creativo de música contemporánea en Galicia?

Lo veo bien, poco a poco salen más nombres que se dedican a la difusión de música contemporánea muy importantes y de alta calidad.



¿Ser percusionista es una ventaja o una limitación?

Por supuesto una ventaja. Aunque lo que sí es cierto, los percusionistas tenemos un abanico estilístico enorme al que poder dedicarnos: Música contemporánea, clásica, moderna, étnica. Ningún instrumento es limitado, si el instrumentista no lo es.



Usted publica hace siete años su primer disco “PParafuxo" ¿cómo ha evolucionado?

Mi evolución se basa principalmente en que poco a poco he conseguido encontrar el tipo de repertorio que quiero interpretar. He aprendido a conocerme mejor como músico y sobre todo en los diferentes momentos de mi carrera los he disfrutado al máximo. Me gusta mucho tocar, me gusta mucho salir a escena y disfrutar tocando. Ahora queda lo más difícil, que es salir a escena y transmitir sensaciones al público.



¿Cómo ve el panorama musical gallego?

En muy buena forma, recientemente hemos podido disfrutar de los Premios Martín Códax da Música. Un catálogo brutal en donde se puede ver una enorme paleta de estilos musicales de gran calidad. Debemos estar orgullosos de que Galicia tiene músicos de primera línea que se codean sin ningún complejo con artistas internacionales.



¿Galicia sigue siendo tierra exportadora de talentos?

Creo que ya no tanto, aquí tenemos un amplio surtido de músicas de alto nivel, y lo más interesante es que empiezan a emerger entidades que organizan conciertos con programaciones de calidad. Lo que si es cierto que muchos artistas aún seguimos comiendo de otras autonomías u otros países. Que nuestros jóvenes músicos se marchen a estudiar al extranjero, lo veo muy bien.