Las ferias del Libro Nuevo y del Antiguo serán consecutivas

Quedan cuatro días para que las casetas de las librerías de la ciudad se instalen en la Porta do Sol con las novedades editoriales. Se quedarán hasta el sábado, 8 de julio, evitando dos domingos: “Los festivos en verano en esta ciudad son muy duros”, puntualiza Xurxo Patiño, de la Asociación de Libreiros y uno de los organizadores.

La novedad este año radica en que al día siguiente de haber clausurado la Feria del Libro Nuevo se inaugurará otra de las citas con la literatura, la Feria do Libro Antiguo y de Ocasión. Los participantes en los stands suelen ser librerías de todo el territorio estatal especializados en publicaciones descatalogadas o ejemplares antiguos de especial interés para los coleccionistas. Así, una resulta la continuación de otra, siendo más sencillo fijar la referencia para el consumidor de libros.

La única diferencia está en la localización. Los libreros de la ciudad regresan por segundo año consecutivo a la entrada de Príncipe, con Porta do Sol. Ubicación lograda el año pasado tras una reivindicación histórica por parte del colectivo que demandaba un lugar de tránsito en la ciudad. La Alameda, pese a considerarlo un asentamiento agradable por la sombra de los árboles, no es una zona transitada que permita, según la Asociación, “enganchar” al viandante.

Sin embargo, la segunda feria sí montará sus casetas en los jardines de la Praza de Compostela (Alameda). Esta separación de sedes se justifica, según los propios libreros, en el diferente público de ambos eventos. Mientras en el primer caso, muchos lectores se animan a comprar al ver los stands, en el segundo, existe una mayor fidelidad entre los usuarios.

La Federación de Librerías de Galicia tiene previsto hacer mañana la presentación oficial de ambos eventos. La Feria del Libro Nuevo viene acompañada como cada año con una programación de actividades en torno a los libros y con la firma de escritores.