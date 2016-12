“Estoy abierto a todo; soy compositor, cantante y guitarrista, por ese orden”

Kevin Weatherill abrió a Atlántico las puertas de su casa, en una aldea de Cambados. Entre animales de granja y discos de música, reside el miembro fundador de Immaculate Fools (Kent, 1984). El británico desveló parte de su actuación que dará este viernes en el pabellón de Os Remedios, en Ourense, donde participará en Los Conciertos de La Región. Vendrá a acompañado por su otra banda, Dirty Ray, y tal y como explicó, ofrecerá una propuesta muy especial.

En este concierto subirá al escenario con su proyecto Dirty Ray. ¿Cómo llega al jazz desde el pop-rock de Immaculate Fools?

Yo no tocó exactamente jazz , yo intepreto ‘dirty blues’ con músicos de jazz, concretamente con dos de los mejores de Galicia , Paco Charlín y Niama Acuña . Los músicos de blues a menudo colaboramos con músicos de jazz; ya es una tradición y yo sigo fiel a ella.

¿Qué repertorio ha seleccionado para su conciertos en Ourense?

Tocaré canciones de los dos álbumes de Dirty Ray, “Big world for a little man” y “Primitive”. También incluiré algunas canciones de Immaculate Fools que interpreto con estos tres músicos con la misma agrupación. Tengo que recordar que el cantante del Fools y el cantante de Dirty Ray es la misma persona.

Pese a ser estilos diferentes, ¿Dirty Ray conserva algo de la esencia de Immaculate Fools?

Sí , precisamente porque somos los mismos músicos .

De forma paralela a Dirty Ray, sigue tocando temas de Immaculate Fools. ¿Cómo compagina ambos estilos? ¿Es difícil de apostar por otro proyecto después de haber triunfado con un vertiente tan diferente?

Diría que con Dirty Ray regreso a mis raíces del blues, las misma que tenía cuando empecé a tocar. Importo Dirty Ray a Immaculate Fools e Immaculate Fools a Dirty Ray, pero puede que el proyecto de Dirty Ray sea más experimental y minimalista.

Immaculate Fools despertó pasiones. ¿Continúa encontrándose con seguidores incondicionales de su música?

Sí. Siempre me sorprendo cuando me encuentro con jóvenes a los que disfrutan con los Fools tanto como las personas que crecieron con nosotros. Los españoles vivieron esta pasión por Immaculate Fools desde nuestro primer concierto en Madrid en los años 80 . Es una historia de amor que continúa .

¿Cuál ha sido su evolución como compositor en los últimos años ?

Desde hace 15 años la mayoría de las veces tocó en solitario, tan solo con mi guitarra y mi voz . También colaboró con músicos de todos los estilos . Estoy abierto a todas las influencias del mundo. Soy compositor, cantante y guitarrista en este orden . Me encanta mi oficio y la simplicidad del blues y folk. Soy un seguidor de los grandes cantautores. Me gustan Bob Dylan , Leonard Cohen y Tom Waits, entre otros muchos.



Comentó en alguna ocasión que primero escribe la letra de sus canciones y después compone la música. ¿Por qué?

Antes de convertirme en músico fui poeta . Generalmente escribo las letras primero, pero a veces arrancó por la melodía . Sin embargo, lo habitual es que todo sea simultáneo.

¿Cree que Immaculate Fools ha recibido el reconocimiento que se merece?

España en general siempre nos ha recibido muy bien . Es el país en que soy más famoso y me hace muy feliz. Es un lugar fabuloso . ¡Cómo no estar contento aquí! Tenemos una conexión . Pero no me corresponde a mí decir si me lo merezco o no.



¿Qué le parece los grupos musicales del panorama gallego?

He escuchado y soy consciente de la variedad musical de España, pero mi favorito es siempre flamenco por su pasión, color y emoción. Ahora tengo cuatro músicos gallegos trabajando conmigo. Son fantásticos, de lo mejor con lo que he tocado. Estoy siempre dispuesto a más colaboraciones. Hace poco toqué con mi amigo Eduardo Herrero Lapido de Coruña .

Desde hace unos meses vive en Cambados, ¿cómo influye el entorno gallego a su música?

Bien, y la prueba es que estoy trabajando con Paco y Niama. Galicia es ahora mi casa, soy feliz aquí. Creo que si estás a gusto donde vives, eso ayuda para hacer música. Aprecio el modo de vida gallego.



¿Qué ha encontrado en Galicia para quedar para vivir aquí?

Una vez fue mi segunda casa y ya se ha convertido en la primera. Es mi sitio favorito para vivir en todo el mundo: El país, las personas, la comida , la cultura. Me encanta todo . Tengo todo lo que necesito aquí . Es muy inspirador , un sitio grande para vivir y trabajo . Además me siento muy bienvenido . Vivo aquí, moriré aquí , seré enterrado aquí. Estoy en mi casa.