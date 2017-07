"Espazos Sonoros" ofrecerá concertos de música antiga entre setembro e outubro

O ciclo musical "Espazos Sonoros" inicia a súa décima edición que traerá, entre o 2 de setembro e o 15 de outubro, concertos de música antiga, medieval e barroca en diferentes espazos de interese cultural e patrimonial de varios municipios de Galicia. A proposta contará con músicos autóctonos e internacionais.



O festival presentouse nunha rolda de prensa no Parque de Bonaval de Santiago á que asistiron o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, e a directora artística de "Espazos Sonoros", Belén Bermejo, que considerou que o programa é "variado" e "que achega diferentes estilos". Tamén asistiron o grupo Manseliña, participante na proposta, e que interpretou unha peza como mostra da música que se poderá escoitar.



"Espazos Sonoros" traerá, ademas de música, rutas, visitas guiadas e talleres que percorrerán espazos como mosteiros, igrexas e muíños de municipios como os coruñeses de Vilasantar e Sobrado dos Monxes; Arbo, Caldas de Reis e Baiona, en Pontevedra; Palas de Rei, A Pontenova e Lourenzá, na provincia de Lugo, e o Concello de Montederramo, en Ourense, ademais da capital provincial.



A apertura do festival, o sábado 2 de setembro, será na igrexa de Santa María do municipio de Vilasantar, onde Marco Ambrosini, Angela Ambrosini e Eva-Maria Rusche interpretarán música de compositores italianos, españois, ingleses e centroeuropeos do Barroco.



Dentro da cultura organista do Camiño do Norte, o 7 de outubro Pablo Seoane presentará "Parábase", unha peza en sete partes creada especialmente para "Espazos Sonoros" e para os órganos da igrexa de San Salvador de Lourenzá, que soarán de forma conxunta.



Favola d'Argo, formación composta por músicos procedentes de Portugal, España e Italia, traerán, o 9 de setembro á igrexa de Santa María de Sela, en Arbo, a cantata italiana do compositor Giovanni Felice Sances.

Á súa vez, o 16, no mosteiro de Montederramo, o guitarrista catalán Xavier Díaz-Latorre -especializado en instrumentos antigos de corda pulsada- protagonizará un concerto sobre a evolución da guitarra e a música desde a Idade Media ao Barroco.



O grupo Manseliña poñerán música á tradición lírica galego-portuguesa medieval o día 30 de setembro na igrexa de Santa María de Godos, de Caldas de Reis.



Como clausura, o 15 de outubro na igrexa de Santa María en Baiona, a formación austriaca Austrian Baroque Company interpretará música instrumental e vogal europea dos séculos XVI a XVIII.

MÁIS QUE MÚSICA

Ademais dos concertos, haberá actividades para a recuperación do patrimonio musical. Así, o 11 de outubro, o investigador Afasto Amoedo e a soprano Susana de Lorenzo traerán a Ourense pezas para piano e voz correspondentes á música de salón da segunda metade do século XVIII, grazas á recuperación de obras inéditas do músico alemán Antonio Krause, que se poderán visitar esa mesma mañá no Arquivo Histórico Provincial da cidade.