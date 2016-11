Dani Rovira presentará por tercera vez la gala de los Goya

El actor Dani Rovira será el presentador de la gala de la 31 edición de los Premios Goya, que se celebrará el 4 de febrero de 2017, según ha avanzado el actor y ha confirmado la Academia de Cine.



"Yo me lo he pasado muy bien estos dos años y creo que hago más bien que mal presentándola, aparte de que egoístamente me hace muy feliz", ha señalado el actor, que presentará la ceremonia por tercera vez consecutiva en el Madrid Marriott Auditorium Hotel.



También repetirá José Luis Iborra como director y Emiliano Otegui será el productor ejecutivo, según un comunicado de la Academia.



Rovira, que esta semana se estrena en cines en su primer papel dramático con la película "100 metros", ha asegurado que las conversaciones con la Academia de Cine tomaron cuerpo tras la elección de la nueva presidenta, Yvonne Blake, el pasado 15 de octubre.



A pesar de que las críticas volcadas el año pasado a través de Twitter le llevaron a afirmar en caliente que no le había merecido la pena presentar la gala por segunda vez, con el tiempo Rovira ha cambiado de opinión.



"Lo que para otros es una patata caliente y un marrón para mi es un lujo", ha subrayado, "así que si tenemos que hacer un favor a la Academia, lo cierto es que la Academia también me lo hace a mi".