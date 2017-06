Crystal Fighters, tercer concierto confirmado en Castrelos

nnn El cartel de Castrelos sigue aumentado gota a gota. Si la primera actuación anunciada fue Miguel Bosé, para el 25 de julio, a los dos días le llegó el turno a Carlos Vives, confirmando su concierto dos fechas más tarde, el 27. Ayer, Abel Caballero daba a conocer un tercer nombre, Cristal Fighters que ofrecerá un directo el 3 de agosto. La lista aún no ha finalizado, por lo que las sorpresas seguirán los próximos días en las que el propio alcalde ha tildado como “las mejores fiestas de la historia de la ciudad”.

Cristal Fighters es una banda británica que se mueve entre el folk indie y la música electrónica. Formada en Londres, en 2007, ya estuvo en Vigo hace cuatro años, con la presentación de su tercer trabajo “Cave Rave”, en el Auditorio de Beiramar, dentro del ciclo Son Estrella Galicia, actuación que completó el aforo. Con tres discos en el mercado, sus principales hits son “You And I” o “Love Is All I Got”.

A la programación de Castrelos hay que añadir los conciertos de verano en otros espacios. Así, el Auditorio de Beiramar acogerá 7 de julio a Vanesa Martín que presenta su disco “Munay”. Le seguirá el 24 en el mismo escenario Morat y su éxito “Cómo te atreves”. Al día siguiente, coincidiendo con el de Bosé, pero en esta ocasión, el Ifevi, llegará el rey del reguetón, Luis Fonsi y su éxito “Despacito”. Completan el cartel confirmado hasta ahora Miss Cafeína y Fredonia, ambos en el festival Seafest, del 7 al 9 de julio; junto a Dj Brian Cross, el viernes 8 de septiembre, en el Vigo Street Stunts.n