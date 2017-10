Cristina Pato y el Vindel protagonizarán el Concierto de Navidad de la Universidad

n n n El Pergamino Vindel inspirará la programación cultural de la Universidad en este primer cuatrimestre. Así, contando con la intervención especial de Cristina Pato, el concierto de Navidad girará alrededor de esta testigo de la lírica medieval gallega. Pato propone en este show un recorrido por los numerosos viajes del pergamino hasta llegar, siete siglos más tarde, a la Ría, en referencia a la exposición que lo acoge hasta marzo en el Museo do Mar. En la actuación, que tendrá lugar el 19 de diciembre en el teatro García Barbón, estará acompañada de artistas y proyectos musicales que harán del evento un espectáculo único y sorprendente.

Este será el broche de oro de la programación cultural del primero cuatrimestre que comienza hoy con Los Zigarros, la banda valenciana que acaba de ser telonera del último concierto de Rolling Stones en Barcelona, el pasado 27 de septiembre. Una propuesta de rock, en la que esta tarde presentan su último trabajo, “A todo que sí”.

Continúa la música con ISGA collective, que subirá al escenario del Teatro Ciudad Universitaria el 16 de noviembre. Es un proyecto que cuenta con Isaac Garabatos como alma del proyecto y Mónica de Nut como solista Ambos logran mezcla de una manera única la música de raíz gallega con la vanguardia, presentando una de las propuestas más atractivas y originales de la escena gallega de hoy en día.

Entre conciertos, la programación acogerá una cita con el teatro de Sarabela, “El rey muere” (8 de noviembre), una pieza estrenada recién y versión libre de la obra "Lee Roi se meurt", del escritor rumano Eugène Ionesco. Dirigida por Ana Vallés, una de las directora más emblemáticas del teatro gallego, Sarabela aporta nuevos lenguajes en esta versión de la obra de Ionesco, misturándose la intrerpretación con la danza y las artes plásticas.

También en el apartado de teatro, el 30 de noviembre, le tocará el turno al grupo Piscore. Subirá al escenario del Teatro Ciudad Universitaria la compañía que fue galardonada con el Premio del Público Festiclown 2017, con su obra “Concierto singular”. Esta pieza, la primera propuesta de este grupo teatral formado por cuatro actores/músicos con amplia formación musical y experiencia escénica, es una comedia gestual, que hará reír al espectador desde el virtuosismo musical y la elegancia.

Con respecto al ciclo de cine y lengua, Let´s go to the flicks, se programará la sexta edición con una selección de largometrajes en versión original con subtítulos que se podrán ver desde lo 25 de octubre hasta el 20 de diciembre en el edificio Cambón. Empezará con “On the waterfront” (Elia Kazan, 1954), protagonizada por Marlon Brandon; “The Misfits” (John Huston, 1961), escrita por Arthur Miller y protagonizada por la que había sido la su doña, Marilyn Monroe, y Clark Gable; “Sunset Boulevard” (Billy Wilder, 1950), con Willian Holden y Gloria Swanson, “Design fuere living” (Ernst Lubistch, 1933), interpretado por Gary Cooper y, por último, “Fargo” (Joel & Ethan Coen, 1996), con Steve Buscemi y Frances McDormamd. Al final de las proyecciones, tendrá lugar un debate.

La Semana de Cine Submarino será el 22 y el 24 de noviembre. Esta cita con el mar contará con las más destacados largometrajes sobre el medio marino filmadas en el mundo, dos de ellas producidas y hechas en Galicia con el objetivo de dar empuje a las creaciones propias. Se mostrará en el Teatro García Barbón,n