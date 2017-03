Christian Gálvez pone rostro a Leonardo Da Vinci en su nuevo ensayo

"Es un placer y un honor, y no sé en qué orden, poder presentar no el libro, no una investigación, sino una pasión que me acompaña desde hace mucho tiempo", ha dicho hoy en la Biblioteca Nacional de España (BNE) el conductor de "Pasapalabra".

Esa pasión sobre la figura de Leonardo Da Vinci comenzó con su "thriller" histórico "Matar a Leonardo Da Vinci" y se ha materializado en este nuevo tomo en el que, a base de entrevistas a expertos, Gálvez (Madrid, 1980) intenta responder a una pregunta que se hizo al elegir la portada de aquella novela: ¿y si Leonardo no fue como siempre se nos ha presentado?

Así, el presentador desgrana el misterio en "Leonardo Da Vinci. Cara a cara", partiendo de tres icónicas imágenes que en el imaginario social han construido el rostro del autor de "La Gioconda".

Un "supuesto" "Autorretrato" que se encuentra en la Biblioteca Real de Turín, la imagen más extendida del florentino; la "Tavola Lucana", un retrato descubierto por Nicola Barbatelli, experto entrevistado por Gálvez para el volumen; y una obra atribuida a Francesco Melzi, son los tres protagonistas de este "cara a cara".

"No hay pruebas de que fuera él el del dibujo de Turín", concluye Gálvez, que sí encuentra similitudes faciales entre las otras dos obras, comparadas también con seis pinturas que la BNE atesora en sus fondos.

Por este compendio de investigaciones, el autor y presentador ha conseguido un reconocimiento internacional, "experto mundial de Leonardo Da Vinci", y "simbólico", dice, a propuesta del forense José Antonio Lorente Acosta.

Gálvez, que vive a caballo entre Madrid y la Toscana (Italia), ha sido invitado al próximo congreso internacional del Proyecto Leonardo para "ofrecer sus aportaciones" al estudio de la viabilidad de la exhumación del cadáver de Da Vinci.

"Creen que puedo aportar algo a esta investigación", resalta y ha querido agradecer las aportaciones de todo su equipo, y de la ilustradora de "Leonardo Da Vinci. Cara a cara", María Emegé, porque "en las investigaciones periodísticas y científicas no existe el yo".