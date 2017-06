Cinco candidatos optan a ser homenaxeados nas Letras 2018

n n n O pleno da Real Academia Galega (RAG) reunirase este mesmo sábado para escoller á personalidade que protagonizará as homenaxes e actos do Día das letras Galegas para o próximo ano 2018. Nesta ocasión, presentáronse un total de cinco candidaturas: Ricardo Carballo Calero, Plácido Ramón Castro del Río, Antón Fraguas, Eusebio Lorenzo e María Vitoria Moreno Márquez.

Os membros da Real Academia Galega xuntaranse en pleno ordinario e en sesión de mañá para decidir cal destes nomes será a figura homenaxeada en 2018 e está previsto que sexa o presidente da RAG, Víctor Freixanes, quen comunique a decisión ao termo do encontro.

Un destes cinco nomes será quén sustitúa nas celebracións o ourensán Carlos Casares, a quén lle foi adicada a celebración de 2017, nome que sería dado a coñecer o 9 de xullo de 2016 pola RAG, e que se imporía por unanimidade a outros dous postulados tamén nesta ocasión, Carvallo Calero, e Plácido Ramón Castro, ademáis de Antonio Fernández Morales.

os candidatos

O escritor e filólogo Ricardo Carballo Calero ven sendo unha das candidaturas máis repetidas nos últimos anos para optar ás Letras Galegas. Nacido en Ferrol, foi un defensor das teses etimolóxicas que derivaron no movemento reintegracionista e cultivou a poesía (Vieiros, Poemas pendurados dun cabelo), ademais dunha ampla produción de ensaio.

Plácido Ramón Castro del Río, orixinario de Cambados, foi un escritor, xornalista e un destacado tradutor ademais dun importante representante do galeguismo de entreguerras. Exiliado durante a ditadura, foi o impulsor do Galician Programme na BBC, a primeira emisión radiofónica en lingua galega da historia.

Antón Fraguas, pola súa banda, foi un histórico galeguista nado en Cotobade. Escritor, historiador, antropólogo e etnógrafo, Fraguas dirixiu o Museo do Pobo Galego desde a súa fundación ata o seu falecemento. Entre outros recoñecementos, en 1984 recibiu a medalla Castelao e no ano 1995 a medalla das Artes e das Letras de Galicia.

Eusebio Lorenzo, nacido en Dodro, destacou pola súa faceta poética, como "Os días esquecidos" e "O corpo e as sombras", aínda que tamén cultivou a narrativa xuvenil. Colaborou como ensaísta na revista Graal con estudos sobre poesía.

Finalmente, María Vitoria Moreno Márquez, nacida en Cáceres, cultivou a literatura infantil e xuvenil, a poesía, o ensaio, a narrativa e a tradución, ademais de participar activamente na vida cultural e política de Pontevedra. Dirixiu a colección "Árbore" da editorial Galaxia.n