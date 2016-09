Ángela Molina "repetiría tal cual" su vida dedicada al cine

Una emocionada Ángela Molina recibió ayer el Premio Nacional de Cinematografía por su vida dedicada al cine, una vida que "repetiría tal cual" y que seguirá dedicando a expresar, "hasta que la vejez" se lo permita, "la vulnerabilidad y el arrojo del alma humana". La actriz recibió el galardón de manos del ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, en un acto que tuvo lugar en el Museo San Telmo, en el marco de la 64 edición del Festival de Cine de San Sebastián.

De "espontánea, auténtica, arriesgada y original" calificó el jurado de este galardón que concede el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales a la actriz, que en la ceremonia dio buena cuenta de ello. No dudó en ponerse una "txapela", más al estilo parisino que al vasco, que le lanzaron desde el público y cantó a dúo con el ministro unos versos de la canción "Más cine por favor" que ambos dedicaron a su autor, Luis Eduardo Aute, ingresado tras un infarto que padeció el pasado 8 de agosto.

Como buena heredera de un clan de artistas, Molina inició su discurso, que preparó en los camerinos durante su último rodaje en Roma, con un recuerdo a sus padres, porque "con su amor hicieron que no distinguiera la vida del amor". Aunque ella tampoco ha aprendido "a separar la vida del cine", explicó.

"Amo a mi oficio como se ama un misterio, sobrepasada y conmovida por la niña que fui", que su padre, el cantante Antonio Molina, cogía en brazos cuando iba a recibir los aplausos aunque en ese tiempo "no sabía que estaba dando los primeros pasos de lo que iba a ser" su vida, "una vida tan maravillosa", que la repetiría "entera tal cual, con sus errores". Si le volvieran a preguntar "por qué se hace una película, por qué se amasa el pan, por qué se tienen recuerdos", la respuesta de Ángela Molina sería: "Por los demás, por los otros, por el espejo vivo que es la mirada del otro ser humano". Por ello, aseguró que le gustaría "seguir dejando una huella que llene de vida a los otros".

Trayectoria y galardones

Méndez de Vigo recordó que Molina, a los 19 años, llamó la atención de Luis Buñuel, que vio en ella un "auténtico animal cinematográfico" y la incluyó en la película "El discreto encanto de la burguesía", y destacó que ha trabajado "con los mejores directores" de cine nacional e internacional. Con más de 200 películas en su carrera, Ángela Molina cuenta en su haber con la Medalla de Oro de la Academia de Cine, el Gran Premio de la Crítica de Nueva York (1985) el David de Donatello de la Academia de Cine de Italia (1986), y la Medalla de Oro de la Academia de Cine Española, entre otros. n