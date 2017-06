Andrea Pousa versiona o Himno galego de Pondal

n n n O novo proxecto audiovisual, "O Himno por Andrea Pousa", producido por Queiman e Pousa con arranxos de Nani García, conmemora o centenario do pasamento de Eduardo Pondal, autor da súa letra, e o cento décimo da estrea do himno galego no Teatro Nacional da Habana. Na presentación esta semana participaron, canda aos seus autores, os secretarios xerais de Política Lingüística e da Emigración, Valentín García e Antonio R. Miranda, respectivamente, e mais a directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, Blanca García-Señoráns.

O titular de Política Lingüística sinalou durante a súa intervención que “Galicia ten himno e escudo de seu. Iso di o artigo sexto do noso Estatuto de Autonomía. Estes son, xunto coa bandeira, os símbolos nos que todos os galegos e galegas nos recoñecemos”.

Valentín García explicou que o himno é elemento de unión porque “está escrito na lingua en que todos nos recoñecemos, a lingua que é creación orixinal e única do pobo galego”, ademais de polo feito de que “se xestou e se estendeu como himno identificador noso co empuxe dos galegos de Galicia e dos galegos de América”.

O proxecto audiovisual "O Himno por Andrea Pousa" e revisa e actualiza o himno galego composto por Eduardo Pondal e Pascual Veiga con arranxos musicais de Nani García. Inclúe un documental con entrevistas a persoeiros da cultura galega, dous videoclips, un making of e unha unidade didáctica para ensino primario e secundario.n