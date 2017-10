Agatha Ruiz de la Prada, Premio Nacional de Diseño de Moda

nnn La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, que fue galardonada ayer con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2017, ha afirmado sentirse "feliz y mimada" con este premio, que reconoce sus más de 30 años de trayectoria.

"Han sido muy 'monos' al darme este premio, y este año lo agradezco especialmente, más que si me lo hubieran dado hace cinco años", dijo desde la Semana de la Moda de Bélgica Ágatha Ruiz de la Prada, quien no sabe aún cómo lo va a celebrar.

El jurado ha premiado por unanimidad a la diseñadora "en reconocimiento a sus más de treinta años de trayectoria, por su capacidad de vincular su trabajo en moda con otras manifestaciones de las artes, el diseño o la industria".

La diseñadora se encuentra en Bélgica donde participa en DS Brussels Fashion Days, el evento más importante del sector de la moda organizado en Bélgica, que ha elegido a España como país invitado.

"Siempre me ha encantado el color de la bandera española", señala la diseñadora, que siempre ha hecho desfiles "con mucho amarillo y rojo" y que ahora celebra que se haya perdido la resistencia a vestirlos. "Esto es buenísimo, la gente tiene que estar orgullosa de lo suyo", ha dicho. "No me gustan los nacionalismos y menos en estos momentos", indicó la diseñadora.n