104 años y en plena creación artística

nnn “Estoy profundamente emocionado; es lo mejor que me podía haber pasado hoy”. Feliz, pero sin perder la compostura, Luis Torras hizo ayer gala de una envidiable salud y estar en plenas facultades en el que fue un homenaje por sus 104 años.

Sus antiguos alumnos de Artes e Oficios, encabezados por el escultor Silverio Rivas, organizaron un acto de reconocimiento a su persona, coincidiendo con su aniversario. Como regalo, le entregaron una paleta de cedro del Líbano elaborada por Rivas y firmada por todos los asistentes.

En su intervención, Torras recordó sus tiempos como profesor de dibujo ornamental en los años 50. “Me entregué a la labor y debí hacerlo bien porque ahora hay artistas que fueron mis alumnos y que me podrían enseñar a mí”. Para el homenajeado, la función de formación de la escuela de arte municipal es fundamental, aunque aclaró “para aprender hay que saber ver, porque la obra es muy personal y cada uno tiene la suya”.

Recordó el impacto que le causó cuando entró por primera vez en el aula y comprobó que tenía 68 alumnos: “Pensé que iba a ser imposible sacarlos adelante porque en este tipo de enseñanza se necesita una atención personalizada; pero nos fuimos arreglando y en algunos vi auténtica vocación; no podía defraudarles”, reconoció.

Durante sus clases en Artes e Oficios, procuró, según el propio Torras, “abrirles los ojos hacia un camino de vocación, dándoles los conocimientos básicos”.

Luis Torras, incansable y lleno de vitalidad, se permitió la licencia de bromear asegurando que con 104 años “yo me plantó aquí”.Sin embargo, el artista sigue trabajando en su estudio, y Vigo, ciudad que le vio nacer en 1912 sigue siendo fuente de inspiración. “Nos mostró unas escenas del Casco Vello de tal calidad, que aún mejoran las de su época de plenitud creativa”, afirmó Silverio Rivas.

Entre los asistentes destacaron amigos del artista como Antón Beiras, Carlos Bernárdez o Moncho Román Pereiro; otros pintores como Diego de Giráldez o Mingos Teixeira, así como los directores de la Fundación Laxeiro, Carlos García-Suárez Otero y Javier Pérez Buján. La presencia de los actuales profesores de Artes e Oficios estuvo representada por Rosa, Jacobo Fernández, Freddy, Xaime Rivas, Alba y Enma.

En nombre del Concello, acudió el concejal de Cultura, Cayetano Rodríguez Álvarez, quien destacó el reconocimiento social del que goza el artista. La colección Luis Torras, compuesta por 67 obras, fue cedida al Concello e instalada en la Casa das Artes, de la que el edil, no descarta ampliar sus fondos con la incorporación de nuevos cuadros.

Sus últimas obras son catalogadas on line en la web pintorluistorras.es, donde el crítico de arte y comisario independiente, Carlos Bernárdez presenta un análisis de su producción. Ayer, destacó la peculiaridad de una técnica utilizada por el artista, la tempera sobre lienzo: “Crea una acabado muy especial”. En un rápido recorrido por las piezas expuestas, se paró en el retrato de su mujer, al tiempo que musa, María Jesús Incera, que también le acompañó en esta ocasión. “María Jesús siempre le servía de modelo” señaló, recordando los murales con los que decoró la oficina central de la por entonces Caja de Ahorros de Vigo.

De forma modesta, casi con vergüenza, Torras agradeció el cariño con una visita guiada a su obra, pero avisando que “aquí hay gente puede hacerlo mejor”.n