Zona Franca pide amparo ante el Tribunal Constitucional

n n n El Consorcio de la Zona Franca de Vigo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que da la razón al Concello de Nigrán y le obliga a compensar a la Administración Local con 4.7 millones de euros por los terrenos del Polígono de Porto do Molle. La cantidad que debe abonar el organismo estatal supone la otra mitad de los 9,38 millones de euros por el 10% del aprovechamiento de los terrenos del parque empresarial en el convenio firmado por ambas partes en junio de 2009.

La sentencia del Supremo, que es firme, ratifica el fallo del TSXG que desestimó el recurso por presentarse fuera de plazo y al igual que hizo el alto tribunal gallego, no entra en el fondo de la cuestión. Por esta razón, Zona Franca solicitará el amparo del Constitucional alegando "falta de tutela judicial efectiva", señaló un portavoz del consorcio.

Los 4,7 millones en juego constituyen un balón de oxigeno importante para las arcas municipales; si bien Zona Franca no permanecerá de brazos cruzados. El consorcio alega "haber cumplido su parte del acuerdo que firmaron en 2009 Teresa Pisano y el entonces alcalde de Nigrán, Efrén Juanes " que modificaba parcialmente firmado entre la Entidad y el Concello en febrero de 1999 por el 10% del aprovechamiento lucrativo total del suelo para el desarrollo del parque empresarial.

El convenio, recurrido en 2013 por el ex alcalde del PP, Alberto Valverde, es claro. El Consorcio rebajaría el precio de venta de las parcelas de 135 a 120 euros el m2 y entregaba al Concello 4.691.892,5 euros, la mitad del 10% del aprovechamiento municipal, cantidad que el Concello debería invertir en la construcción o mejora de equipamientos, dotaciones públicas e infraestructuras directamente relacionadas con la actuación urbanística Porto do Molle. “Una vez fijada su cuantía el Ayuntamiento encargará los proyectos técnicos de las obras a realizar y el Consorcio se compromete a la ejecución de las mismas de conformidad con las prescripciones de dichos proyectos”. El acuerdo recoge como obras susceptibles de realizar: instalaciones deportivas y socio culturales situadas en el parque, la conexión del parque con la carretera de Camos y con el área litoral o inversiones análogas.

Zona Franca ingresó 3.691.892,5 euros estipulados en el convenio en julio de 2009 y el millón restante en julio de 2011 requiere ahora al Concello de Nigrán. n