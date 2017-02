La Xunta pone reparos al Plan Xeral de Ponteareas

nnn El gobierno local de Ponteareas recibía el pasado viernes una resolución remitida por la Dirección Xeral de Urbanismo, en la que “pon en cuestión algunhas partes do Plan Xeral de Ordenación Municipal”, según informaba ayer desde la alcaldía, Xosé Represas.

En dicha resolución, también se marcan las directrices para muchas de las modificaciones que es necesario realizar, que al parecer emanan “do tempo transcorrido na tramitación do documento sen que se realizaran os cambios necesario”. Y ante esta nueva contingencia, el gobierno solicitará a la empresa redactora del PXOM “que poña os medios precisos para dar resposta a ditas obxeccións co rigor requirido”. De ahí, y dada la urgencia del tema, han convocado para este jueves, una reunión de los portavoces municipales con los técnicos de la empresa redactora.

También anuncian desde alcaldía, que ya han solicitado una reunión urgente con la conselleira de Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, para tratar sobre estos reparos y modificaciones que es preciso realizar en el documento urbanístico para su aprobación definitiva.

Muchos de los reparos que pone la Dirección Xeral de Urbanismo antes de aprobar definitivamente el Plan precisan de un análisis detallado en cuanto a las normativas de aplicación en muchas de las objecciones, y ante esto, el tripartito muestra su preocupación por el hecho de que la resolución “poña en cuestión parte das zonas de crecemento de Ponteareas”. E igualmente, la edil de urbanismo, Chus Garrote (PSOE), muestra su extrañeza por las objeciones que se formulan sobre varios suelos consolidados, y que la Dirección Xeral de Urbanismo, indica que deben figurar como “no consolidados”.

Estas y otras muchas cuestiones relativas al Plan Xeral, son las que el gobierno local quiere tratar con la conselleira Mato en una reunión “na que se poida acadar unha solución urxente ao planeamento urbanístico de Ponteareas”.Para el alcalde y el gobierno municipal que preside, la solución al PXOM “só é posible pola vía do consenso” y recuerda que fue ese consenso “o que permitiu a súa aprobación provisional de hai un ano no que só tivo un voto en contra”. Ahora, el tripartito espera “esa mesma disposición de consenso por parte da Xunta de Galicia para lograr a aprobación definitiva do planeamento de Ponteareas”, expresa el alcalde Represas.n