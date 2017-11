La Xunta autoriza la intervención en el castro de Chandebrito

La Comunidad de Montes de Chandebrito ya tiene la preceptiva autorización de Patrimonio de la Xunta para realizar una intervención de urgencia en el monte de O Castro y evitar así, el riesgo real de desprendimiento de piedras desde lo alto del monte que amenaza a las viviendas situadas en la ladera del monte. La autorización de Patrimonio era preceptiva al tratarse de una zona protegida por la existencia de un yacimiento arqueológico.

El organismo autonomico, dependiente de la Consellería de Cultura, autorizó intervención -solicitada el viernes por los propietarios del monte- en menos de tres horas.

El delegado Territorial en Vigo, Ignacio López Chaves, destacó la celeridad en la actuación ya que "la solicitud entró en el Registro a las 12,34 horas y la resolución de Patrimonio autorizando la intervención le fue comunicada mediante correo electrónico a la Comunidad de Montes a las 15,11 horas". Las mismas fuentes aclararon que si no hubiera ningún yacimiento arqueológico en la zona que necesitase permiso de patrimonio la actuación correspondería única y exclusivamente a los propietarios del monte.

La Jefatura Territorial de Patrimonio en Pontevedra catalogó las obras de escasa entidad y, en consecuencia, considera que no hay inconveniente para la realización de las actuaciones que se puedan ejecutar. Además, hace mención al carácter urgente de la intervención. No obstante, en la resolución recuerda que se deberán tomar ciertas medidas de precaución para no afectar al yacimiento arqueológico, entre las que cita evitar movimientos de tierras o modificaciones de la rasante natural del terreno. Por último, la notificación indica que "hace falta comunicar al Servicio de Patrimonio las medida o características de las actuaciones finalmente establecidas".

El Concello de Nigrán pidió este jueves que los tecnicos de la Xunta estudiasenel riesgo de desprendimientos. A petición de la propia Alcaldía, la Policía Local emitió un informe que alude a un “posible peligro de desprendimiento ante una riada o lluvia". n