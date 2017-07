'Vive Nigrán' cierra el cartel con 14 grupos de música indie

'Vive Nigrán' cierra un cartel de lujo en su primera edición con 14 propuestas del panorama nacional independiente. Concebido como un ‘Picnic-pop festival’ tendrá lugar el último fin de semana de agosto (días 26 y 27) en el antiguo campo de fútbol de Lourido, en el entorno de Playa América.

El cartel se cerró con la incorporación de cinco formaciones más y cuatro Dj’s, que se suman a los artistas ya anunciados. Se trata del indie pop de ‘Tachenko’, los madrileños ‘Morgan’, el compostelano Alfonso Espiño, la ourensana Marem Ladson, con su voz profunda y llena de matices y la banda novel nigranense Atlantic. En cuanto a los DJ’s se incorporan al cartel el ourensano Isaac Pedrouzo, el vigués Edu Romero, Rapariga DJ y Picnic Pop DJ.

Tras estas incorporaciones el festival arrancará el sábado 26 con 'Marem Ladson', 'New Day', 'Picnic Pop DJ', 'Bflecha', 'Basanta', 'Joe Crepúsculo', 'Viva Suecia', y 'Las Bistecs'. El domingo 27 pasarán por el evento 'Duques de Monterrey', 'Tachenko', 'Picnic Pop DJ', 'Isaac Pedrouzo', 'Edu Romero DJ', Alfonso Espiño, 'Los amigos de los músicos', 'Morgan y 'Da Chick'.

Incluido en el circuito Rías Biaxas Fest, Vive Nigrán será la última parada de las 8+1 que patrocina la Diputación. Una apuesta que pretende ser un referente para los aficionados a la música en directo en un espacio natural único, con conciertos a pie de playa y actividades paralelas para toda la familia a lo largo de los dos días. Juegos al aire libre, un market, foodtrucks, talleres y charlas dibujan la filosofía de este Picnic Pop Festival ideado para disfrutar todo el día en familia. Los abonos y entradas de día pueden adquirirse a través de Ticketea o a partir del próximo lunes en los puntos de venta habitual.



Sunset Frades en Baiona

No es la única apuesta musical fuerte de la comarca este verano. En Baiona, 'Yaggo', el DJ local que triunfa en el panorama internacional, abrirá y cerrará el Frades Sunset, el festival gratuito que organiza el Concello y que en esta ocasión se amplía a dos días (18 y 19 de julio) "para ofrecer al publico razones para quedarse en Baiona", explicó la edil de Cultura, María Iglesias.

Así, 'DJ Yaggo' y 'Ludwing Van Brothers', ambos de Baiona, 'Traffic House', 'DJ Ángel Vakeiro' y 'Gabry Domínguez', además de la performance de Pablo Méndez, son las últimas incorporaciones al cartel de este festival, único en Galicia, que con cuatro ediciones es ya un referente en música electrónica. Los conciertos se celebran en los aledaños de la playa de Os Frades, un lugar incomparable por sus puestas de sol al pie del Monte Boi

El 'Frades Sunset' arranca a las 21 horas del 18 de julio con la actuación de DJ Yaggo, 'Groove Amigos'y 'Ludwing Van Brothers', además de Fonsi Nieto. Al día siguiente, la partir de las 17 horas, actuarán'Traffic House', 'DJ Ángel Vakeiro' y 'Gabry Domínguez'. Abel Ramos y Olga Ryazanova bajarán el telón de la cuarta edición. Pablo Méndez animará la fiesta con sus performance y habrá zona chill-out, servicio de barra y food-truck's. n