La Villa Termal volvió a ser la capital de la Sexta Provincia

nnn La del viernes, fue una noche hermosa para los invitados el encuentro de Galicia Sexta Provincia, que volvió a legir el Balneario de Mondariz para presentar el volumen anual, que este año firma un autor de lujo: el ilustre orensano, arzobispo de Belcastro, Fray José Rodríguez Carballo, titulado 'Armonía Vital', con prólogo del Papa Francisco.

Entre los ilustres invitados el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que fue recibido por el alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo y los presidente s de la Sexta Provincia, Kiko Rial y del Patronato Fundación Mondariz Balneario, Javier Solano. Una larga lista con muchas caras conocidas como el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, el presidente la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, la ex ministra, Isabel Tocino, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, el obispo de la Diocésis Tui-Vigo, Luis Quinteiro; la ex directora xeral de Turismo, Nava Castro y el ex alcalde de Ponteareas, Salvador G. Solla.

Este año, con la presencia de su viuda y su hija, se entregaron los segundos Premios 'Enrique Beotas' a Rosa Vilas y José Luis González-Besada, en memoria del periodista creador e impulsor de estos encuentros de la Sexta Provincia, fallecido en el accidente ferroviario de Angrois, tal y como recordó el presidente Núñez Feijóo, quien le ponderó como "un galego de espíritu e de corazón". También Feijóo hizo referencia a la Presidenta del Congreso, Ana Pastor, una de las premiadas, que no pudo asistir a la gala por coincidir la entrega de los Premios Princesa de Asturias. n