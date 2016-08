El viento y las olas dificultan la búsqueda del desaparecido

Las labores de búsqueda del vigués de 62 años desaparecido en la tarde del domingo en la punta de Bazar, en el límite de los municipios de A Guarda y O Rosal, continuaron ayer durante todo el día por tierra, mar y aire. Pese a los esfuerzos, el mal estado de la mar y el norte reinante impidieron acceder a una de las oquedades existentes en los acantilados, donde según los equipos de rescate podría encontrarse el cuerpo del desaparecido. Un amigo de la víctima dio la voz de alarma sobre las 21 horas del domingo indicando que habían ido a esta zona, muy peligrosa y donde ya desaparecieron hace dos años otras dos personas, y que hacía unas dos horas que no sabía nada de él. De inmediato se puso en marcha un operativo de rescate, en el que participaron el GES de A Guarda, Bomberos de Baixo Miño, Protección Civil y Guardia Civil, al que ayer se sumaron los buzos de la Benemérita, que hicieron varias inmersiones en la zona de la desaparición sin éxito.

Los mayores problemas que encontraron los submarinistas fueron "las condiciones meteorológicas, con olas de dos metros y viento con rachas de fuerza 6, lo que nos empujaba contra las rocas", comentaban los integrantes del equipo de cuatro buceadores. La zona en la que se produjo la desaparición del vigués "es conocida por su peligrosidad. Cualquier persona que conozca este sitio y que sea percebeiro sabe que no debe acercarse cuando el mar está como estaba el domingo", comentaban desde el GES de A Guarda, donde confirmaban que el hombre era natural de Vigo y que se encontraba pasando unos días de vacaciones, por lo que no se le suponía un gran conocimiento de estos acantilados, muy ricos en percebes. Fue precisamente este servicio de emergencia el que encontró en la mañana de ayer una zapatilla acuática que supuestamente pertenecía a la víctima. La búsqueda se reanudará hoy por la mañana, aunque la participación de los buzos estará condicionada al estado de la mar. n