Vecinos de Mondariz claman por un buen servicio de salud

Este colectivo vecinal ha interpuesto una reclamación ante el Sergas a causa de las "deficiencias" de atención sanitaria en Mondariz. Un Concello con una población muy diseminada entre las 12 parroquias del término municipal y con un único Centro de Salud para atender a todos sus habitantes. "Estamos esperando contestación porque la reclamación aún la pusimos este martes". Pero como la situación es un "poco sangrante, si no nos contestan en un tiempo prudencial pensamos movilizarnos", explica a este diario Violeta Lois Fortes, presidenta de la Asociación de Veciños Xabriña.Un grupo de gente joven "que queremos ayudar".

De momento no saben si desde el Concello han hecho o saben algo. Pero lo cierto, es que durante estas fechas navideñas Mondariz carece de servicio de pediatría en el Centro de Saúde. "Concretamente desde el día 15 de diciembre, casi tres semanas sin poder contar con ningún médico pediatra", concretan. Como consecuencia,"los niños están siendo derivados al Centro Médico de Ponteareas, a 11 kilómetros de distancia, y lo peor del asunto es que, la semana que viene, los van a mandar al Concello de As Neves, a 30 minutos de Mondariz, y a una distancia de 24.4 km". Todo este proceso, "produce demoras en los diagnósticos de los pacientes y gastos a las familias por desplazamientos".

Pero el despropósito no acaba aquí. Según denuncian desde la Asociación Vecinal Xabriña, el facultivo de la 1º planta del Centro de Salud de Mondariz, "está de vacaciones desde el 14 de diciembre y no se reincorpora hasta el 9 de enero".

Este médico, que trabaja a jornada completa, tiene a su cargo 1.254 cartillas "y no ha sido sustituído por nadie, y sus pacientes ni siquiera son derivados a otros médicos hasta que vuelva". Una situación "insostenible", afirman desde la AAVV Xabriña.