Vecinos exhiben en el pleno su 'no' al campo de golf de Baredo

Alrededor de 70 vecinos de Baredo afectados por el Plan Especial de As Costeiras que prevé la construcción de un macrocomplejo deportivo y un campo de golf de 18 hoyos, se movilizaron este jueves en el ayuntamiento y asistieron al pleno celebrado en Baiona. Los vecinos, que protagonizaron una protesta silenciosa, sin interrumpir en ningún momento el desarrollo de la sesión ataviados con camisetas desplegaron durante la carteles reivindicativos para pedir la retirada del Plan Especial de As Costeiras. La asociación Castro e Ladeira de Sabarís se han puesto a su disposición para o que necesiten. La directiva de Castro e Ladeira se ha puesto a su disposición para recoger firmas y alegaciones o para brindarles apoyo en la carpa que se instalará el 12 de noviembre en el parque de A Palma. Han solicitado autorización al Concello para instalar mesas informativas y explicar a los vecinos que no son de Baredo el motivo de su rechazo al proyecto. Alicia Miniño, una de las portavoces vecinales aseguró a este diario que hay gente de otras parroquias y de otros municipios de la comarca a los que queremos llegar tambien. Los vecinos están molestos por la negativa del Concello para dejarles ver las conclusiones de los primeros informes sectoriales al proyecto alegando que la normativa impide el acceso a información que todavía no es publica a quienes no son parte interesada en el expediente. Los afectados, que continuarán adelante con sus movilizaciones pacíficas para "visibilizar" su rechazo al campo de golf, siguen presentando alegaciones en el segundo plazo de 30 días abierto por el Ayuntamiento.

dedicación parcial

Durante la sesión plenaria, la corporación aprobó las retribuciones del actual concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, y de Daniel García Acuña, el concejal de reciente incorporación al gobierno local que tras la marcha de Ana Simons asumió el área de Vías y Obras. Cada uno tendrá una dedicación parcial. Bahamonde destinará 25 horas semanales al área de Urbanismo y percibirá 1.500 euros brutos al mes. Su compañero, García Acuña tendrá una dedicación parcial de 22 horas semanales por las que percibirá 1.300 euros brutos al mes.

La sesión plenaria abordó también la declaración institucional del Concello de Baiona tras los incendios del pasado mes de noviembre, que se aprobó por unanimidad tras retirar los populares a petición del grupo socialista la creación de un monumento a la solidaridad vecinal por considerar que “no es momento oportuno de hacer monumentos a nadie”, explicó el portavoz, Rafa Lores.

El PSOE planteará una propuesta urgente de puesta en marcha de un plan de contingencia municipal para coordinar la actuación ante catástrofes naturales como la vivida hace dos semanas.

E l gobierno desestimó la urgencia de la moción presentada por el BNG sobre las condiciones laborales del GES y otra moción del PSOE que pretendía defender el grupo socialista solicitando la creación de un Plan de Contingencias “algo increíble” según el portavoz socialista, que solicitó priorizar la intervención organizada de los concejales y elaborar una bases de datos de los profesionales que se puedan activar para movilizar rápidamente los recursos disponibles en el ayuntamiento.