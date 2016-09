Los vecinos evacuaron a los heridos por la ventanilla del tren

Porriño se volcó ayer con los heridos del accidente ferroviario. Poco antes de las nueve y media de la mañana un gran estruendo sobresaltaba a los vecinos de la zona de la estación y a aquellos que estaban esperando en el andén. El tren de Portugal procedente de Vigo acababa de descarrilar y faltó tiempo para que varias personas saltaran a las vías para ayudar a los heridos. Uno de ellos fue el propietario de una tienda de la calle Progreso, que se encontraba aparcando cuando sucedió el accidente y sin pensarlo dos veces corrió hasta la composición y ayudó a salir a cinco personas. "La verdad es que fui a ver qué había pasado y entonces vi que había gente dentro y comencé a ayudar a los que podía junto con otras personas que también se acercaron", explica Jacobo Alonso. En aquellos primeros minutos, hasta la llegada de los servicios de emergencia, lograron evacuar a parte del pasaje del primer vagón, el más afectado por el impacto contra la torreta de electricidad. "Había un hombre de cierta edad que no podía levantarse por la inclinación del tren -que había quedado apoyado en uno de los costados- por lo que tuvimos que sacarlo rompiendo las ventanillas", recuerda ahora desde su tienda de marcos y cuadros de la calle Progreso.

Otro de los porriñeses que dejó todo para ayudar a los heridos fue José Limia, que salió corriendo de su panadería, situada al otro lado de la calle, para rescatar a las víctimas. "Yo me quedé fuera de los vagones y llevaba a los heridos al otro lado de las vías, hasta la estación", comenta mientras despacha empanadas a unos peregrinos que ya se enteraron del accidente "por lo que comenta la gente que te encuentras en el Camino". Tanto José como Jacobo intentaron sacar al mayor número posible de viajeros "porque teníamos miedo de que pasara algo más, la máquina estaba echando mucho humo y no sabíamos si podía suceder alguna explosión", recuerda. Además, este panadero intentó acceder hasta la cabina del maquinista, pero le fue imposible porque la cabina estaba completamente destrozada "y no era posible abrir, pese a que suponíamos que había alguien dentro", dice con cierta amargura de no poder haber hecho más. n