Vecinos afectados por la AP-9 tildan de peligrosas las obras

Los vecinos de uno de los edificios afectados por las obras de ampliación de la AP-9 a su paso por Chapela se reunieron con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra para intentar buscar una solución a la situación que viven. Este inmueble, en el que viven cinco familias, se encuentra a escasos dos metros de la zona de seguridad de ocho metros que separa de la autopista, un margen que consideran insuficiente por lo que reclaman que “seamos incluidos entre los afectados”. Además, la proximidad de las obras ha convertido la vida de estos vecinos en un verdadero calvario. Hace dos meses lograron “parar las obras, una situación que se repitió esta semana en otras dos ocasiones, la última el lunes cuando intentaron taladrar debajo del garaje, parte del cual sí se encuentra afectado por la ampliación”. Para ellos la mayor preocupación es que la trepidación constante a la que es sometida la construcción “pueda ser peligrosa. Ellos -por los responsables de la obra- dicen que no, pero nosotros no lo tenemos claro”. Ayer las máquinas volvieron a situarse delante del bloque de viviendas “pero no pudimos hacer nada. Cuando terminen con la ampliación quedaremos todos con unas bonitas vistas al carril”.