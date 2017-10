Vázquez Padín, tercera fuerza en Tui, nuevo alcalde en otro cuatripartito

nnn Carlos Vázquez Padín, candidato hace dos años de Converxencia XXI, entonces la tercera lista más votada tras PP y PSOE, autoproclamado "o primeiro alcalde liberal galeguista", logró ayer con otros tres partidos lo que él mismo reconoció que había intentado antes con el hasta ayer regidor tudense, el socialista Enrique Cabaleiro, exquisito en sus formas. Padín se convirtió en alcalde al triunfar la moción de censura apoyada por un cuatripartito formado por PP (4), Converxencia XXI (2), Ciudadanos Tudense (2) y Alternativa Popular de Tui (1), que desplaza a otros cuatripartito, el de PSOE, BNG, Somos Tui y Acción Tudense. Un auténtico laberinto.

En un pleno bronco con abucheos a los ediles censores y aplausos al regidor saliente y sus compañeros, cada grupo expuso sus motivos para apoyar o rechazar la censura, todos ellos conocidos, entre gritos del público proclamando que "esta moción es corrupción" o calificando de "cacique" a Carlos Vázquez Padín, ya nuevo alcalde de Tui, a pesar de que solo tiene dos concejales. El cuatripartito entrante insistió en que el saliente estaba en minoría y era incoherente y el entrante conforma una mayoría sólida y un verdadero gobierno.

Padín justificó la moción de censura, un "instrumento democrático", debido a la "falta de diálogo" del gobierno de coalición de PSOE, BNG, Alternativa Tudense y SON de Tui, y reconoció que el pacto alcanzado con el resto de grupos de la oposición incluye "compromisos de inversión", que "deberían agradar y no molestar", y recordó que votó la investidura de Cabaleiro y luego le ofreció un pacto. Padín se calificó en varias ocasiones de "primer alcalde galeguista liberal", lo que encendió los ánimos, pero no se amilanó y lo repitió una y otra vez, mientras el pleno se ralentizaba con intervenciones interminables. Se inició a las 12, con el toque de la catedral y no terminó hasta tres horas más tarde. Cabaleiro advirtió a Vázquez Padín de que se ofreció a "compartir la alcaldía" con el PSOE, y de que se ha convertido en "instrumento del PP", un partido al que criticó. No obstante, reconoció la legalidad de la moción de censura, como también Miguel Capón, que presidió la sesión, al ser 9 ediles elegidos.

Bronca en el laberinto tudense

No faltó nada en Tui, incluidos los larguísimos discursos y reproches cruzados sobre alianzas pasadas, presentes y futuras. Desentonó con el guión original de una moción de censura, pero en positivo, que el alcalde saliente se mostrara conciliador, aceptando lo democrático y legal, incluso legítimo, de la actuación de la mayoría, conformada por cuatro partidos. Otros cuatro se pasan a la oposición en el universo tudense, una ciudad -que no villa- de apenas 17.000 habitantes que tiene el récord nacional de partidos locales: hasta cuatros se alinean en la Corporación, un auténtico laberinto. El público estaba divido en 40/60 entre partidarios del cuatripartito entrante, que apenas se hizo notar, y el saliente, que no perdió ocasión para protestar. En cuanto al nuevo alcalde, Carlos Vázquez Padín, promete dar mucho juego por la enorme consideración que tiene de sí mismo y la capacidad de su partido, Converxencia XXI, que en las últimas elecciones quedó en tercera posición. Y pese a ello, alcanza el gobierno local tras ceder el PP en todo: en dimitir sus concejales elegidos en 2015 y la alcaldía, pese a ser la primera fuerza local a cambio de evitar la consolidación del hasta ayer alcalde, quien demostró tener mucha mano izquierda. Y todo ello en un pleno largo hasta la extenuación, aburrido, reiterativo y pesado, dirigido por otro histórico, Miguel Capón, que ya ha sido todo en Tui salvo obispo.