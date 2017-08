Usuarios de A Freixa tienen que limpiar y retirar basuras

Ya no saben a quien dirigir sus quejas, si al Concello de Ponteareas o a la Xunta de Galicia para que Medio Ambiente tome medidas. Y es que -como ellos mismos cuentan a este diario-, la playa fluvial de A Freixa y todo el entorno del río Tea, desde la carretera N-120 hasta San Jorge de Ribadetea, está en un lamentable estado de abandono y suciedad generalizada. Por doquier se pueden ver botellas, plásticos, envoltorios, compresas, condones, papeles, excrementos humanos y de mascotas sin recoger, latas, restos de comidas y una larga lista de basuras varias en la ribera del río y los arenales "a la vista de todo aquel que lo quiera comprobar", explican indignados estos usuarios de A Freixa, que acaban de constituirse en plataforma: 'Tea Vivo, Tea sin basura'.

Están "hartos" de avisar de que este entorno fluvial está hecho un asco. Que los escasos contenedores de restos orgánicos que existen en la zona -dos concretamente-, no dan abasto. Y como tampoco se recoge la basura a diario, las jardineras que delimitan el paseo se han convertido en improvisadas papeleras que acumulan restos de comida que se pudren al sol día tras día, provocando tal estado de suciedad general "que este viernes, nos hemos visto obligados como usuarios de esta playa, a tomar la decisión de hacer una limpieza ante la pasividad del concello". Así, una docena de vecinos, rastrillo en mano, recogieron, solo en la Playa, mas de 10 kilos de desperdicios, de toda índole.

"Como ciudadanos tenemos derecho a disfrutar de un entorno natural limpio y que no entrañe riesgo para nuestra salud, por lo que exigimos a quien corresponda, sea el Concello de Ponteareas o la propia Xunta de Galicia, que mantenga limpia la playa de A Freixa, utilizada por cientos de personas, y tome las medidas oportunas para limpiar las riberas del Tea".