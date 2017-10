Tui terá novo edificio xudicial nun ano ao licitarse as obras

n n n O Diario Oficial de Galicia publica o anuncio de licitación das obras do novo edificio xudicial de Tui, tanto da obra, como da dirección de obra e da dirección de execución. As tres licitación lévanse a cabo mediante procedementos abertos, e o prazo de remate para a presentación de ofertas remata o 13 de novembro para a dirección de obra e de execución, e para as obras o 22 de novembro. O orzamento supera os 2,2 millóns de euros, tendo un prazo de execución de 12 meses. A Xunta decidiu dar uso a este edificio para dar resposta ás necesidades de agrupamento e aumento de superficie para as unidades xudiciais de Tui. Este cambio de uso do edificio, anteriormente centro de saúde, require unha rehabilitación para adaptar as características do inmoble ás necesidades das unidades xudiciais, e na que se fará especial énfase na optimización enerxética da edificación, o que redundará nunha redución do consumo enerxético.

Desta forma, logo de finalizar as actuacións de rehabilitación necesarias, o novo edificio xudicial de Tui agrupará todas as dependencias xudiciais deste partido xudicial, dotándoas de maior espazo do que dispoñen na actualidade.

IMPOSTO DE PLUSVALÍAS: FIN

Por outra banda, o equipo de goberno de Tui suprimirá o imposto de Plusvalías polo que anualmente se recadan 68 mil euros, segundo o recollido nos últimos orzamentos municipais. O alcalde, Carlos Vázquez Padín, deu instrucións aos departamentos de tesourería e intervención municipais para iniciar os trámites de cara a derogación dun imposto que considera “inxusto”, e cuxa supresión era precisamente un dos puntos do acordo programático do novo goberno municipal. Padín explica que se trata dun imposto “inxusto xa que actúa coma un segundo imposto de sucesións e doazóns” apuntando que se cobraba incluso naqueles casos onde hai unha desvalorización da propiedade. Con esta medida segundo o rexedor tudense “serán preto de 70 mil euros que quedarán en mans dos contribuíntes coma renda dispoñible para o que eles decidan, aforrar, investir ou consumir”. Dende o departamento de tesourería e intervención iniciarán agora a tramitación do expediente correspondente elaborando a proposta. n