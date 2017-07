Tui se moviliza contra una posible moción de censura

El colectivo contra la moción de censura en Tui protagonizó ayer en la plaza del Concello una concentración con la que quisieron dejar patente su rechazo "contra una hipotética moción que lo único que haría sería que regresaran al gobierno municipal aquellos que durante décadas gobernaron pésimamente nuestros ayuntamiento". En la concentración participaron alrededor de un millar de vecinos. Además, mañana está previsto que presenten en el pleno municipal las firmas recogidas para rechazar la moción.

El colectivo surgió recientemente como una forma de "dejar claro nuestro deseo de no volver a formas de gobierno municipal que han supuesto una forma de parálisis para el munici pio", recordando que durante los mandatos del PP en Tui "no se hizo nada, o casi nada".

Una situación que cambió con el resultado de las pasadas elecciones, en las que una corporación muy fragmentada logró sacar adelante la candidatura del socialista Enrique Cabaleiro. Por el momento, y según recuerdan desde este colectivo "el actual gobierno lleva dos años funcionando. Y no hay ninguna razón objetiva que justifique echarlo abajo. A no ser que sea la de impedir que se trabaje de otra forma a aquella a la que nos tenían acostumbrados".

También señalan que la moción de censura, que estaría encabezada por Carlos Padín de Converxencia 21 tras llegar a un acuerdo con el PP salido de su último congreso, "no es mais do que o PP e duas marcas brancas ao abrigo da gaivota". Añadiendo que este escenario sería "voltar a trás", algo que aseguran que no quieren ya que aunque los avances que se han dado en el municipio "sexan devagar, levamos dois anos en movimento". Además, en el manifiesto hecho público por el colectivo recuerdan que "o goberno municipal merece que lledeixen rematar os catro anos de mandato".