El tripartito de Ponteareas convoca plaza de Interventor

Después de que el Partido Popular anunciase que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra, admitía a trámite el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el Concello de Ponteareas sobre el acuerdo plenario aprobado el 30 de noviembre de 2016, por el que se modificó e incrementó la retribución de la plaza de Técnico de Intervención (amortizando una plaza de oficial de tercera de Oficios varios), a pesar el informe desfavorable de la secretaria municipal, ayer, el gobierno tripartito, anunciaba el inicio del proceso de selección para cubrir la plaza de Intervención Municipal en régimen de interinidad. Y hacía constar, que la decisión de la comisión de gobierno local, "xa foi publicada no Boletín Oficial da Provincia do pasado venres, 24 de marzo" (el mismo día que el PP anunció la admisión a trámite de la denuncia interpuesta).

Esta convocatoria del gobierno que preside Xosé Represas "permitirá cubrir a praza de Intervención municipal, na actualidade vacante, polo sistema de concurso oposición". Un puesto de la escala de Funcionarios con Habilitación de la Administración Local, subescala de Intervención-Tesorería para el que es necesaria la Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Ciencias Actuariales y Financieras. Así, los aspirantes disponen de plazo hasta el 18 de abril, para presentar sus solicitudes (bases de la convocatoria publicada en el BOP). Quienes superen las pruebas, formarán parte de una lista de reserva para la provisión interina del puesto de Interventor o Tesorero cuando estén vacantes y no sea posible cubrirlos, como actualmente sucede con el Intervención.