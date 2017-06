El tripartito hace frente a otra deuda judicial del PP

nnn El gobierno de Ponteareas acaba de aprobar una nueva modificación del Presupuesto municipal por importe 341.748 euros para pode cumplir una sentencia judicial por un impago a la empresa Construcciones Crespo, y para abonar el importe pendiente con Augas de Galicia por la construcción -en 2010-, de la planta potabilizadora.

La deuda con Construcciones Crespo -actualmente en concurso de acredores-, explica el concejal de Facenda, Francisco Alonso, “prodúcese cando dita empresa foi contratada no 2006 polo Goberno do PP para unhas obras de mellora viaria”. Trabajos financiados por el Ministerio de Fomento, pero que “naquel momento, non os utilizou para pagar á construtora, como era a súa obriga”, incumpliendo claramente el convenio con el Ministerio "e tamén o contrato coa adxudicataria que se viu obrigada a reclamar por vía xudicial”.

Ahora, este gobierno, se ve obligado a hacer frente al pago asumiento además los intereses de demora. Pero lo más grave, a juicio del concejal responsable de la Hacienda municipal, “é que sobre esta débeda xa existía unha primeira resolución xudicial e un acordo de pago do 2008; acordo que, seguindo a súa habitual táctica, tamén foi incumprido polo goberno de Salvador González e Belén Villar”.

Y la deuda con Augas de Galicia es, a su entender, “outro caso claro dos incumprimentos financeiros do PP”.

Alonso, aprovecha la coyuntura para salir al paso "dun novo alarde de alarmismo dos populares sobre as contas do 2016" que, según afirma "cumpren escrupulosamente coa estabilidade orzamentaria e a regra de gasto".