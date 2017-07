"Traer a Abe Rábade era una deuda pendiente porque nunca había actuado en galicia"

La undécima edición del Nigranjazz arranca este viernes en el auditorio da Foz en A Ramallosa con dos conciertos estelares, el primero de ellos con ‘Gonçalo Leonardo Quartet’ a las 21 horas, seguido de la actuación del pianista neoyorquino Michael Kanan y cuarteto a las 22,30 en el mismo escenario.

Los que acudan mañana serán testigos del dueto formado para la ocasión por el pianista Abe Rábade y el guitarrista Virgilio da Silva, para recrear la histórica colaboración entre el pianista Bill Evans y el guitarrista jim Hall. El colofón a este cartel de lujo llega con el pianista Kevin Hays, consagrado a nivel internacional que actuará acompañado por el New Day Trio. Para entrar en materia hoy a las doce del mediodía el auditorio municipal acoge una master class patrocinada por la Fundación Mayeusis con Michael Kanan y del polifacético músico catalán Jorge Rossy. También habrá dos Jam sesión a partir de la medianoche con pianistas que están empezando en el mundo del jazz.

¿Es el piano el gran protagonista de esta edición ?

Pensamos que ya que había que alquilar un piano tenemos que sacarle el mayor partido posible. La verdad es que es así por pura casualidad. El pianista luso Gonçalo Leonardo estuvo en Nueva York y casualmente grabó allí un disco con el pianista vigués Yago Vázquez. Cuando supe que en la banda venía también él me llevé una grata sorpresa. Es un gran pianista. Abe Rabade es un primera linea del jazz, al igual que Michael Kannan.

¿Está consolidado del festival?

En los últimos cinco años pasaron por aquí los nombres más importantes del jazz mundial. Si me lo dicen hace seis años no lo hubiera creído. No se si es porque está consolidado o porque la cosa está muy mal, pero logramos que vengan a un precio razonable y que se vayan contentos. Nos escribe gente desde Nueva York que habló con músicos que tocaron aquí y también quieren a participar.

Como les convence

Cuando me dan el presupuesto, (este año 15.000 euros) hablo con los músicos, les suplico; pero en general nunca hay problema. La predisposición es fantástica siempre. Accedemos a ellos personalmente. Si yo no le conozco contacto con alguien que le conozca y le cuente. Por supuesto, los músicos locales quieren tocar en el Nigránjazz. Las cosas van saliendo casi por casualidad. Yo disparo y si sale bien tiramos para adelante como en este caso.

¿Cual será la sorpresa de esta edición?

Una de ellas sin duda será la actuación de Abe Rábade. Era una deuda pendiente porque no había estado nunca en Galicia. Le dije que este año no me daba lel presupuesto para traerle y se nos ocurrió la idea del dueto con Virxilio, porque además fueron maestro y alumno. Me hace mucha ilusión y creo que a ellos también. Es como proponerles un reto porque a Abe le encanta Bill Evans y Virxilio adora a Jim Hall.

¿Cual es la contribución de Nigranjazz al mundo del jazz?

Sin duda ayuda a generar público y músicos jóvenes que abrazan esta disciplina y tienen la posibilidad de estudiar con los más veteranos de Galicia. No nos queda otra que hacerlo así porque el jazz es invisible. Contribuimos a dar un espacio a los músicos de jazz de Galicia y fuera de Galicia y confiamos en el poder cautivador de la música. En Nigrán, además, contamos con un espacio increíble que funciona casi como una sugestión.

¿Que le parece que Mayeusis implante el Grado Superior de interpretación de instrumentos de jazz?

Es un paso más. Creo que es bueno que este estilo se normalice en los conservatorios porque el bueno para la educación musical. Para los músicos es, realmente, un caramelo porque brinda la posibilidad de expresarse a través de la música, no solo leerla. El jazz va un paso más allá. La mayoría de los jóvenes que se acercan a esta disciplina tienen mucha curiosidad por ver cómo funcionan estos estudios. Si Mayeusis nos ayuda a impulsar el jazz, encantados y bienvenida sea esta iniciativa.