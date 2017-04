Tonucci defiende que se peatonalice Ponteareas

nnn El pedagogo italiano Francesco Tonucci, iniciaba ayer en Ponteareas su periplo por distintos municipios del sur de la provincia. Acompañado por el alcalde, Xosé Represas, la visita camino del Concello partía del entorno del mercado pasando por la Praza Maior, dónde Tonucci se mostró "sorprendido" ante los numerosos carteles contrarios a la peatonalización de este entorno, manifestando la necesidad de "evidenciar" que los comerciantes que protestan por esa recuperación del espacio "son una minoría", e instando a quienes consideran que fue una "decisión correcta" -que según la nota que envíada desde el concello "es la mayoría de la ciudadanía"-, a manifestar del mismo modo su visión. "Seguro que los niños estarían encantados de hacer ellos mismos algún cartel diciendo: 'Máis nenos e menos coches", apuntó Tonucchi en su paseo.

Una vez en la Casa do Concello, acompañado del regidor y otros miembros del grupo de gobierno, Tonucci participó en la apertura de la exposición sobre los planes de remodelación urbana que pretende realizar el tripartito a través de los fondos 'Edusi', y contando con el asesoramiento del departamento de Mobilidade da Deputación.

El autor de la obra 'La Ciudad de los niños', insistió en que su filosofía está centrada en los niños como paradigma, Y que "decir que un espacio público debe ser diseñado para los niños no es más que decir que es válido para todos", señaló ante los alcaldes de Salceda de Caselas, Ponteareas, As Neves, y el concejal de Deportes de Arbo, animándoles a ser "valientes"a la hora de rediseñar los centros urbanos y las villas en pro de la ciudadanía y no de los coches, y proponiendo a los políticos que atiendan las peticiones de los niños y les escuchen.n