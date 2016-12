Tomiño valida la polémica tasa de basura en un tenso pleno

nnn El BNG utilizó su mayoría absoluta para aprobar la tasa de la basura de Tomiño sin apenas rectificar más que algún aspecto meramente formal en un pleno extraordinario planteado para frenar la oleada de firmas (507 vecinos) recogidas por el PSOE, que criticó que se aprobara esta subida sin tener en cuenta las demandas ciudadanas. El salón estaba a rebosar de vecinos críticos que interrumpían constantemente para aplaudir las intervenciones contrarias a la tasa.

Hubo tensión, aunque contenida y en la sesión el grupo de gobierno no tuvo en cuenta ni las alegaciones que reconocía como errores. La alcaldesa Sandra González sostuvo que ya se modificarían más adelante, pero se negó a hacer las modificaciones más evidentes in situ. Mónica Hermida, portavoz del PSOE tomiñés, acusó por su parte a la regidora de mostrar "unas maneras despóticas de arrogante superioridad, sin dar el brazo a torcer". La concejala considera que sólo estos errores suponen que las familias con menores de 6 años y mayores de 16 no accedan a la bonificación, ya que tal y como está redactada la ordenanza, no la solicitarían. Supone que a pesar de que siguen insistiendo en que se tienen en cuenta factores sociales, familias con riesgo de pobreza quedan también excluidas de las bonificaciones. "Este gobierno pretende que nosotros cubramos los gastos de su inoperancia y falta de previsión", les recordó la edil. "En vuestra lectura estrecha de la realidad sólo se plantea subir tasas para cubrir costes", indicó la portavoz socialista, quien le espetó a la alcaldesa que el Concello tiene un serio problema con Medio Ambiente y no sólo por la falta de recogida selectiva. El murmullo y los aplausos fueron las únicas expresiones de disgusto y crítica que Sandra González permitió a la gente de Tomiño, ya que alguna intervención respetuosa desde el público al final del Pleno cuestionando la tasa, fue cortada en seco. Para los socialistas, "Sandra González entiende así la participación ciudadana: vuando pide participación lo hace para salir en la foto. Es evidente que por participación sólo entiende poner nombre al instituto o por gastar dinero público en consultoras que recojan las opiniones de cómo debería ser la biblioteca municipal".