Tomiño mejora el sistema de contenedores

El Ayuntamiento renueva y amplía los contenedores de recogida de aceite colocados en distintos puntos de la villa, por otros que emplean un nuevo sistema de reciclaje en el que el aceite se deposita en botellas de plástico reutilizadas y no de manera directa. Hasta ahora los tomiñeses depositaban los aceites de cocina usados en un contenedor a granel vertiendo directamente el producto. Sin embargo, ahora el aceite se dejará en los 10 contenedores disponibles en recipientes de plástico lo que no solo garantizará que este material no se mezcle con otros residuos sino que será más limpio y cómodo para la ciudadanía.

Desde el año 2014 se llevan recogidos a través de estos colectores más de 3.850 litros de aceite, 1.300 de ellos el año pasado. Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Tomiño espera animar a los vecinos a reciclar este tipo de producto.

En el camino por conseguir un Tomiño que disminuya la cantidad de basura que va al contenedor verde, rebajando los costes económicos, ecológicos y medioambientales, el Ayuntamiento tiene situadas por toda la villa islas ecológicas en las que se pueden encontrar además de los 10 contenedores de reciclaje de aceite, 210 de recogida de envases, 96 de vidrio y 70 de papel y cartón.

En lo que va de 2017 se recogieron un total de 316 kilos de pilas, además de 75.000 kilos de vidrio hasta el mes de mayo. El año pasado Tomiño recicló 218.005 kilos de vidrio, algo menos que en 2015, en el que se recogieron 221.589 kilos de este material.