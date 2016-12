Tomiño centra en el mercado parte de su programa navideño

En el Mercado Municipal de Tomiño se inauguró en la primera planta una exposición de postales de Navidad, que permanecerá abierta hasta el próximo sábado, 7 de enero. En esta muestra pueden contemplarse, entre otras, las tarjetas realizadas por las personas del Grupo de Mayores, Centro de Día y Residencial Tomiño. Ayer, el mercado recibía una de las primeras actividades del programa, la visita del Apalpador, que hizo las delicias de grandes y pequeños que se encontraban en aquel momento realizando las compras.

Por otra parte, de 17 a las 19 horas de hoy, habrá un taller de teatro infantil “Unha coroa para os reis magos”, a cargo de Migallas Teatro. El viernes llega al mercado, entre las 17 y las 18 horas, el mago Zanas, con el espectáculo “Máis que maxia”.

La programación continúa los días 2, 3 y 4 de enero con la actividad “Nadal na Praza”. Entre las 16 y las 20 horas, la plaza do Seixo se llenará de juegos, talleres, hinchables, con la protección de una carpa.

La Cabalgata de Reis será el jueves día 5 de enero, con salida desde el Campo do Alivio a las 16.30 horas y recorrido hasta la plaza do Seixo. En este espacio tendrá lugar la recepción de los niños por parte de sus Majestades de Oriente; un acto en el que se hará entrega de regalos y reparto de papeletas para el sorteo de una bici, tablet, patins, drones y otros juguetes.