Tomiño verá en pleno aplicar bonificaciones en la plusvalía

nnn La edil socialista Mónica Hermida defenderá el establecimiento de bonificaciones sobre el impuesto de plusvalía acordado por el grupo de gobierno de Tomiño, en el Pleno que se celebrará hoy, jueves, a las 19 horas, solicitando bonificaciones destinadas a las herencias de viudedad, orfandad, personas con discapacidad, dependientes, personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género y empresas familiares.

Para los socialistas “este impuesto se aplica sobre valores catastrales urbanos, que no de mercado, y todos vimos reflejado en el IBI la subida que supuso, pues por esa diferencia tan grande es sobre la que nos van a cobrar la plusvalía”. “Además la ley es clara en cuanto a bonificaciones y no admite ninguna por compra-venta, admitiendo en cambio bonificaciones en caso de herencia y con unos parámetros determinados”.

La propuesta del PSOE trata de beneficiar a la gran mayoría de la población en un momento en que los recursos económicos de los que dispone la ciudadanía son escasos, y también, donde la necesidad de maximizar esos recursos es clave para dinamizar la economía local. “Gravar con tanto rigor los negocios familiares, en un momento de tantas dificultades para la economía local es ignorar cuáles son las auténticas necesidades de la gente de Tomiño” apunta la concejala, que también hace un llamamiento al equipo de gobierno para evitar que “la sucesión en la vivienda habitual familiar se convierta en una carga inasumible para muchas familias”. Como ejemplos mencionan “las viudas, respecto a la casa donde viven, al no contemplar para ellas en la ordenanza la bonificación máxima del 95% que permite la ley, y quedarse en un porcentaje muy inferior” así como “colectivos que están recibiendo unas muy escasas ayudas para resistir su situación, no sean tenidas en cuenta”.n