Tenso pleno en Porriño por el tema de personal

El punto número ocho del orden del día del pleno ordinario celebrado la tarde del jueves en el Concello de O Porriño, referente a la moción presentada por el BNG solicitando la comparecencia de la concejala de Personal, tensó el debate de la sesión presidida por el alcalde accidental ante la ausencia de la alcaldesa.

El portavoz del PP, Carlos Martínez, abrió la caja de los truenos poniendo sobre la mesa "las constantes acusaciones y enfrentamientos entre el gobierno y los trabajadores de este Concello. Un tema "del que hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación", en los que se habla de "vulneración de los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical así como del "incumplimiento" de la comisión paritaria mixta o "acusar al personal de tener color político". Los populares solicitaron la comparecencia de la concejala de Personal en el próximo pleno, y que se le permitiese a un representante de los trabajadores "la lectura de un manifiesto". Como así fue. Un manifiesto en el que dirigiéndose a los vecinos de Porriño, defendieron sus derechos y reprobaron "que se les menosprecie, se les trate como delincuentes, se dude de su profesionalidad, se les acuse de servir a unas siglas políticas y de que haya cargos políticos que aún se crean que el ayuntamiento es su finca privada, todo ello juega en contra de la ciudadanía", afirmando estar dispuestos a negociar con la señora alcaldesa y enterrar el hacha de guerra".

La concejala de personal aseguró no tener inconveniente en comparecer ante el pleno, pero también dijo no entender que la oposición "se mueva por noticias de prensa, nos llama la atención y me parece una forma oportunista". Abogó Lourdes Moure (PSOE), a la necesidad de rebajar la tensión y redactar un nuevo convenio con los trabajadores.