"Temos que gobernar, mesmo sen chegar a acordos"

Mientras el ambiente sigue caldeado y bastante enrarecido en Mondariz, el alcalde, Juan Carlos Montes Bugarín, 'Calis, tiene claro que la oposición "utilizou exclusivamente o pleno extraordinario para atacar e facer piña contra o goberno local". Y niega de plano "ter nada que ver" con los 'whatsapp' con graves descalificaciones que le mandaron al concejal de MST, como se deslizó hace unos días tras la sesión plenaria.

En declaraciones a este diario, afirma que va a seguir en su línea de trabajo "porque se non fomos capaces de chegar a acordos temos que gobernar". Pero también subraya que para llegar a acuerdos "necesito alguén que estea aberto a negociar, e coa oposición non hai conexión". Desde el gobierno local "estamos abertos a falar con todo o mundo, con todos os colectivos locais, cos veciños e veciñas".

Al regidor, y así lo hace constar, le resulta bastante "curioso", que la oposición diga (como crítica), que ya está trabajando en los proyectos a poner en marcha este ejercicio con las ayudas de Diputación y Xunta. "Non se poden facer actuacións sin planificar, e desde o goberno estamos a traballar en varios frentes, incluido o Plan Concellos 2017, e tamén en unificar proxectos relacionados coas devanditas axudas".

Por eso avanz, que además del Plan Concellos, se contempla la adhesión al Plan Revitaliza. Y que el propósito no es otro que el de abaratar costes en el servicio de recogida de basuras "porque non queremos subirlle o recibo aos veciños". Y otro de los frentes abiertos -y quizá uno de los más importantes y urgentes-, es el referido al saneamiento del Concello. "Estamos traballando de cara a solucionar a rede de saneamento, e o primeiro paso xa foi levar a cabo un estudo que fixo a Deputación, e o segundo paso, agora, é falar e sentarnos a negociar coa Xunta para que se faga cargo dos arranxos", duns 80.000 euros.