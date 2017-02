'Teatro Fontevella' celebra hoy sus 22 años de andadura

En los ensayos generales de ayer, previos al estreno, el elenco respiraba alegría por los cuatro costados. Y no era para menos. Hoy, 17 de febrero, Teatro Fontevella conmemora el 22 aniversario de su fundación allá por 1995, con el estreno de la obra de Ana Santos, ¡Vaia lío de verlorio!, a las ocho de la tarde en el Centro Cultural de Porriño.

Para celebrar estos 22 años de trayectoria en familia, ayer, los actores y actrices de Teatro Fontevella, con su directora e impulsora al frente, Chelo Pampillón, se reunían en una comida en la que compartieron muchos recuerdos, flores, regalos y muchas risas.

El grupo nació de un proyecto de animación a la lectura en los centros de mayores de Mos, Salceda y Porriño. Y de ahí, a través de los libros, se pasó a hacer teatro con un grupo de 28 personas mayores y jubilados. Hoy, 22 años después, mantienen la esencia de los comienzos. Actualmente son 14 componentes con edades comprendidas entre los sesenta y pico y los 90 años, que "aguantan los ensayos y las puestas en escena estupendamente", comenta a este diario la directora de Fontevella, Chelo Pampillón, mujer activa que derrocha alegría y empuje.

Su bagaje es digno de mención. "Llevo 45 años", cuenta. Con 14, descubrió un grupo de teatro en Cooper Zeltia que se llamaba Verbas e Cousas. Ensayaban en el comedor de la empresa, "y un día les ví y me quedé embelesada". También se fijó en ella Mario Pousa, que fue su primer director. "Me llamó y le conté que me gustaba el teatro, me puso un guión en las manos y así empecé". Dos semanas antes de estrenar, Carmen, la actriz principal se indispuso "y yo, ante el asombro del director, me ofrecí a hacer el papel protagonista y le dije que me sabía el texto íntegro de memoria,y así me subí al escenario por primera vez ante el público el 18 de mayo de 1971".